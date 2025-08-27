Noahkai Banks ist erstmals für die US-Nationalmannschaft nominiert

Er ist der einzige Bundesliga-Profi, der für die kommenden Länderspiele der USA nominiert wurde: Noahkai Banks vom FC Augsburg. Der 18-jährige Innenverteidiger wurde von Nationaltrainer Mauricio Pochettino in den Kader für die Duelle gegen Südkorea (Samstag, 6. September, in New Jersey) und gegen Japan (Mittwoch, 10. September, in Ohio) berufen.

Auch der Sohn von Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann steht im US-Aufgebot

Damit könnte der in Honululu (US-Bundesstaat Hawaii) geborene Banks, der in Dietmannsried aufgewachsen ist, in Kürze sein Debüt für die US-amerikanische Nationalmannschaft feiern. Neben Banks stehen Spieler wie Christian Pulisic (AC Mailand), Sergino Dest (PSV Eindhoven) oder der Sohn des früheren Bundestrainers und Ex-Stürmers Jürgen Klinsmann, Jonathan Klinsmann (AC Cesena) im Aufgebot für die beiden Länderspiele.

Banks lief bereits für die Nachwuchsnationalmannschaften der Vereinigten Staaten auf. Ende 2023 nahm das Allgäuer Talent (Marktwert laut transfermarkt.de: 6 Millionen Euro) mit der U17-Auswahl an der Weltmeisterschaft in Indonesien teil, ein halbes Jahr später unterschrieb Banks seinen ersten Profivertrag beim FC Augsburg. Der Kontrakt wurde im Juni 2025 vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 verlängert.

Tür zum deutschen Nationalteam bleibt für den Allgäuer offen

Sollte Banks gegen Südkorea oder Japan zum Einsatz kommen, könnte er dennoch künftig für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Der Allgäuer besitzt beide Staatsbürgerschaften, außerdem besagt eine Fifa-Regel: Solange ein Spieler für einen Verband nicht mehr als drei Einsätze, darunter sowohl Pflicht- als auch Testspiele, bestritten hat und zum Zeitpunkt seiner Länderspieleinsätze das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann er noch für einen anderen Verband zum Einsatz kommen.

Am Wochenende treffen Banks und der FCA auf den FC Bayern

Bisher lief Banks acht Mal in der Fußball-Bundesliga für die Fuggerstädter auf, beim ersten Auftritt unter dem neuen Trainer Sandro Wagner in dieser Bundesliga-Spielzeit beim SC Freiburg (3:1) kam der 18-Jährige nicht zum Einsatz. Am kommenden Samstag (18.30 Uhr) treffen Banks und der FC Augsburg auf den FC Bayern München.