Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten
Sport im Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Philipp Nawrath kämpft beim City-Biathlon in Dresden um Spitzenplatz – Drama an der Spitze

City-Biathlon 2025 in Dresden

Philipp Nawrath wird Fünfter beim City-Biathlon – französischer Zwist an der Spitze

Der Allgäuer Philipp Nawrath landet beim City-Biathlon in Dresden auf Platz fünf. An der Spitze kriegen sich zwei Franzosen in die Haare.
Von Tobias Giegerich
    • |
    • |
    • |
    Der Allgäuer Philipp Nawrath landete bei der zweiten Auflage des City-Biathlons in Dresden auf dem fünften Platz.
    Der Allgäuer Philipp Nawrath landete bei der zweiten Auflage des City-Biathlons in Dresden auf dem fünften Platz. Foto: imago/Gerhard König

    Biathlet Philipp Nawrath vom SK Nesselwang hat beim City-Biathlon in Dresden den fünften Platz im Massenstart-Rennen der Männer belegt. Dabei ging es für die Biathlon-Elite auf Skirollern durch die Dresdner Altstadt, das Schießen fand vor 5100 Zuschauern im ausverkauften Heinz-Steyer-Stadion statt.

    „Es war eine tolle Veranstaltung, bei der es richtig Spaß gemacht hat, dabei zu sein“, sagte Nawratzh. Für die die anstehende deutsche Meisterschaft am Arber hat sich der 32-jährige Allgäuer einiges vorgenommen: „Ich will gute Rennen zu zeigen und die Wettkämpfe gleichzeitig als wichtigen Baustein in der Vorbereitung auf die kommende Saison zu nutzen.“

    Turbulent ging es in Dresden an der Spitze zu, wo der bereits jubelnde Franzose Quentin Fillon Maillet auf den allerletzten Metern noch von seinem Landsmann Éric Perrot überholt wurde. Der völlig verblüffte Fillon Maillet, der auf der Zielgeraden unter dem Applaus der Zuschauer zunächst deutlich vorne lag, wollte anschließend erst einmal nichts von Perrot hören und sagte ihm darauf ein paar deutliche Worte.

    Justus Strelow ist beim 2. City-Biathlon in Dresden bester Deutscher

    Justus Strelow (SG Schmiedeberg), der als bester Deutscher hinter dem Slowenen Jakov Fak den vierten Platz erreichte, sagte im ZDF: „Man darf sich nicht zu früh freuen.“

    Bei den Frauen gewann die Belgierin Lotte Lie die zweite Ausgabe des City-Biathlons in Dresden knapp vor Nawraths Freundin Karoline Offigstad Knotten (Norwegen) und Milena Todorova aus Bulgarien. Vanessa Voigt landete als beste Deutsche auf Platz vier.

    Emotionaler Abschied von Benedikt Doll und den Bö-Brüdern

    Emotional ging es beim Legendenrennen zu, bei dem Benedikt Doll und die Bö-Brüder Johannes Thingnes und Tarjei im Mittelpunkt standen. Alle drei Biathlon-Stars wurden vom Publikum in Dresden gefeiert und von der großen Bühne verabschiedet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden