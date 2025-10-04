Sandra Abstreiter im Porträt: Wie die Eishockey-Spielerin sich vor der Rückkehr in die USA fühlt

Icon Menü
Eishockey-Torhüterin Sandra Abstreiter hält sich derzeit beim deutschen Meister Memmingen fit. Was sie sich für ihre Zeit im kanadischen Montréal vorgenommen hat.
    Das Rampenlicht, in dem Sandra Abstreiter als Torhüterin der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft steht, wird noch größer. In der nordamerikanischen Profiliga der Frauen, der PWHL, möchte die Oberbayerin, die derzeit beim ECDC Memmingen mittrainiert, bei Montreal zur Stammtorhüterin werden.
    Es sind insgesamt 16 junge Frauen in Eishockey-Montur, die sich an diesem Abend in der Memminger Eissporthalle auf Höhe der Mittellinie versammelt haben. Sie alle verfolgen konzentriert die Anweisungen, die Kai Erlenhardt an der Taktiktafel vermittelt. Erlenhardt, während des Trainings cool Kaugummi kauend, ist der neue Cheftrainer des Deutschen Fraueneishockey-Meisters ECDC Memmingen.

