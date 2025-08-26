Das erwartet die Fans beim Sommer-Grand-Prix der Kombinierer in Oberstdorf

Die Weltelite der Nordischen Kombination wird am Mittwoch, 27. August, in Oberstdorf zu Gast sein. Frauen- und Herrenwettkämpfe versprechen einen spannenden Wettkampf für die Zuschauer.

Sommer-Grand-Prix findet am Mittwoch (27. August) in Oberstdorf statt

Der Sommer-Grand-Prix der Nordischen Kombination macht auch 2025 Station in Oberstdorf. Die Sprungwettbewerbe werden auf der Großschanze HS 137 in der WM-Skisprung-Arena ausgetragen, zum zweiten Mal sind auch die Frauen an der Großschanze dabei. Die Laufbewerbe finden auf Skirollern als „Night Race“ auf einem anspruchsvollen Rundkurs durch den Ort statt.

Den besten Überblick haben Zuschauer jedoch direkt im Stadion. Neben dem Sprungwettbewerb sind hier auch Start, Durchlauf und Ziel des Rollerski-Rennens. Dafür werden in der Umbaupause rund 20 Tonnen Schwerlastplatten zu einer Laufstrecke ausgelegt und die Sportler kommen mehrmals zum Durchlauf.

Bei den Männern gehen 55 Sportler aus zwölf Nationen an den Start

Bei den Männern sind 55 Top-Athleten aus zwölf Nationen gemeldet, allen voran das deutsche Team, das bei der Nordischen Weltmeisterschaft 2025 in Trondheim mit Gold geglänzt hatte. Im Fokus stehen deshalb die Oberstdorfer Kombinierer Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek, Julian Schmid und Wendelin Thannheimer, mit Simon Mach (TSV Buchenberg) steht ein weiterer Allgäuer im Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Bei den Frauen sind 22 Athletinnen aus sieben Nationen am Start, darunter auch die Weltcup-Gesamtsiegerin Nathalie Armbruster und Sofia Eggensberger (SC Oberstdorf).

Zudem startet im Vorfeld des Sommer-Grand-Prix der internationale Nachwuchs. Zum Fis Youth Cup sind 135 Kinder zwischen zwölf und 17 Jahren aus 14 Nationen gemeldet.

Das sagen die Athleten im Vorfeld des Sommer-Grand-Prix

Johannes Rydzek: „Ich freue mich sehr auf den Heimwettbewerb. Ich durfte ja schon ganz oft an dem Night-Race teilnehmen. Das ist jedes Jahr ein Highlight mit einer einzigartigen Stimmung. Das Springen, der Stadiondurchlauf und der legendäre Schlussanstieg kurz vor dem Stadion, wo uns gefühlt halb Oberstdorf hochpeitscht, ist nicht nur für die Zuschauer etwas Besonderes, sondern auch für uns Sportler. Ich werde als einziger Oberstdorfer auch an den Wettbewerben in Chaux Neuve und Predazzo teilnehmen. Mir machen diese Sommerwettkämpfe einfach Spaß, aber Oberstdorf hat schon einen besonderen Stellenwert.“

Sofia Eggensberger: „Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich am Sommer-Grand-Prix in Oberstdorf teilnehmen darf. Es ist für mich besonders, weil es ein Heimwettkampf ist und ich weiß, dass meine Familie, Freunde und viele Bekannte da sein werden und mich unterstützen. Ich weiß, wie toll die Stimmung und Atmosphäre beim Night Race immer ist. Bisher habe ich nur zugeschaut und nun darf ich selber an den Start gehen. Natürlich bin ich sehr aufgeregt, so viele Zuschauer bin ich nicht gewohnt. Dennoch werde ich meinen ersten Auftritt daheim es auf jeden Fall genießen und mein Bestes geben. Ich möchte zeigen, was ich kann, ganz viel Spaß haben und dann kommt eben raus, was raus kommt. Es ist der erste Wettkampf in diesem Jahr. Daher weiß ich aktuell selbst noch nicht, wo ich stehe und lasse mich einfach überraschen.“

Zeitplan beim Sommer Grand Prix in Oberstdorf Mittwoch, 27. August

18 Uhr: Wertungsdurchgang Frauen HS 137

18.45 Uhr: Wertungsdurchgang Männer HS 137

20.15 Uhr: Laufwettbewerb Frauen (5 km)

20.45 Uhr: Laufwettbewerb Männer (7,5 km)