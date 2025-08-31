„Schade, dass viele das auslassen“: Johannes Rydzek nach seinem Sieg beim Sommer-Grand-Prix

Die Reise zum Sommer-Grand-Prix der Nordischen Kombinierer nach Chaux-Neuve (Frankreich) hat sich für Johannes Rydzek gelohnt. Der 33-Jährige vom SC Oberstdorf gewann den Gundersen-Einzelwettbewerb vor seinem Teamkollegen Richard Stenzel (SC Zella-Mehlis) und dem Österreicher Florian Kolb.

Johannes Rydzek und Simon Mach beim Sommer-Grand-Prix in Frankreich

Nach dem Springen war Rydzek noch als Zweiter hinter Kolb ins das Skiroller-Rennen über zehn Kilometer gegangen, auf dem Stadtkurs in Chaux-Neuve ließ sich der Oberstdorfer dann den Sieg nicht mehr nehmen. Simon Mach (TSV Buchenberg) landete auf Platz acht. Den Einzelwettkampf der Frauen gewann Nathalie Armbruster (SV Kniebis), die schon unter der Woche beim Sommer-Grand-Prix in Oberstdorf ganz oben auf dem Podest stand.

Im Teamsprint am Sonntag landeten Rydzek und Stenzel auf dem zweiten Platz hinter den Italienern Raffaele Buzzi und Samuel Costa. Mach belegte mit Tristan Sommerfeldt (WSC Oberwiesenthal) Platz acht. Den Teamsprint der Frauen gewannen Armbruster und Jenny Nowak (SC Sohland).

Das Finale des Sommer-Grand-Prix der Kombinierer findet vom Freitag, 19., bis Sonntag, 21. September, in Val die Fiemme (Italien) statt.

Das sagt Johannes Rydzek zu seinem Sieg in Chaux-Neuve

Johannes Rydzek (SC Oberstdorf) bei xc-ski.net: „Ich bin hierher gekommen wegen der Atmosphäre, nicht wegen des Sieges. Ich war vor vielen Jahren bereits hier für den Weltcup und jetzt noch einmal im zweiten Jahr mit dem Sommer-Grand-Prix. Es ist erstaunlich, es ist verrückt – wir hatten Bengalos im Anstieg, Kuhglocken, das macht diesen Stopp so besonders. Deshalb bin ich hierher gekommen! Ich hatte in Oberstdorf mit meinem Springen zu kämpfen und konnte nicht zeigen, was ich im Training konnte. Ich mag diesen Hang im Sommer und meine Sprünge waren besser. Nachdem ich im Springen Zweiter war, hatte ich ein gutes Gefühl für die Langlaufstrecke. Natürlich weiß ich, dass nicht das gesamte hochklassige Feld hier ist und viele ‚Stars‘ diese Veranstaltung ausgelassen haben, weshalb ich so erfolgreich abschneiden konnte. Aber ich finde es schade, denn hier ist eine solche großartige Atmosphäre und wir kämpfen für unseren Sport, und dann sollte man zu jeder Veranstaltung der Weltklasse kommen – das ist meine Meinung.“