„Stockcheck“-Podcast: Die große DEL2- und Oberliga-Vorschau – wer jubelt, wer zittert?

Herzlich willkommen zu "Stockcheck" – dem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung. Daniel Halder und Manuel Weis beleuchten die aktuellen Entwicklungen im Allgäuer Eishockey.

Folge 60: Endlich geht's los! Wer feiert in dieser Saison? Wer zittert? Wer überrascht? Die AZ-Experten tippen in "Stockcheck" (Folge 60) die neue Saison in der DEL2 und der Oberliga.

Gewagte Prognosen und der Blick in die Glaskugel: Wie wird es dem ESV Kaufbeuren, dem ECDC Memmingen und dem EV Füssen 2025/2026 ergehen? Auf jedes Team warten bis zum März dann 52 Hauptrundenspiele, in denen sich die Spreu vom Weizen trennen wird. Wer schafft es in die Play-offs, wer muss in die Play-downs? Welchem Team gelingen Überraschungen, und wo sieht es schon vor Saisonstart düster aus?

„Stockcheck“ – Folge 60: Die große Saisonvorschau für die DEL2 und die Oberliga Süd

Welche Teams werden die DEL2 dominieren und wo klemmt es?

Wie schlägt sich der runderneuerte ESV Kaufbeuren?

Oberliga: Die hohe Erwartungshaltung in Memmingen und ihre Folgen

Heilbronn spitze trotz mauer Kassen?

Was ist dem EV Füssen unter Trainer Daniel Jun zuzutrauen?

Und in welchem Punkt sind sich die AZ-Experten überhaupt nicht einig?

Icon vergrößern Manuel Weis (l.) und Daniel Halder tauchen tief ins Allgäuer Eishockey-Geschehen ein. Foto: Mathias Wild Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Manuel Weis (l.) und Daniel Halder tauchen tief ins Allgäuer Eishockey-Geschehen ein. Foto: Mathias Wild

"Stockcheck"- den Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung gibt es regelmäßig auf www.allgaeuer-zeitung.de/stockcheck.

Alle älteren Folgen von 1 bis 50 finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt:

Das sind die "Stockcheck"-Macher: Manuel Weis ist freier Journalist und berichtet für die Allgäuer Zeitung seit vielen Jahren über den ESV Kaufbeuren, die DEL2 und aktuelle Entwicklungen im Eishockey. Daniel Halder leitet die Digitalredaktion der Allgäuer Zeitung und ist Stadionsprecher und SpradeTV-Kommentator beim ECDC Memmingen.