Den ersten Rückschlag gibt es für die TG Allgäu schon vor dem Start

Für die TG Allgäu steht nach dem Aufstieg der Saisonstart in der zweiten Bundesliga an. Die Allgäuer Turner treten am Samstag (16 Uhr) bei Mitaufsteiger TSV Unterföhring an. Der erste Heimwettkampf in Wiggensbach steht am 4. Oktober an. „Unterföhring hat sich personell verstärkt und ist Favorit. Aber wenn sich eine Chance ergibt, wollen wir voll da sein“, sagt Mannschaftsführer Stefan Haydn. Den einzigen Testwettkampf gegen Drittligist TG Wangen-Eisenharz verlor die TGA mit 41:44. Es gab auch anderen Themen, die die Mannschaft in den letzten Monaten beschäftigte:
Streit mit dem Verband
