Streit mit dem Verband: TG Allgäu muss auf einen eingeplanten Turner verzichten

Streit mit dem Verband

Den ersten Rückschlag gibt es für die TG Allgäu schon vor dem Start

Am Wochenende beginnt die Zweitliga-Saison für die TG Allgäu. In einem Disput mit dem Verband ziehen die Turner schon vorher den Kürzeren.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Linus Eisenring geht in der am Wochenende beginnenden Zweitliga-Saison nicht für die TG Allgäu an den Start. Hintergrund ist ein Disput mit dem Verband.
    Foto: Dirk Klos

    Für die TG Allgäu steht nach dem Aufstieg der Saisonstart in der zweiten Bundesliga an. Die Allgäuer Turner treten am Samstag (16 Uhr) bei Mitaufsteiger TSV Unterföhring an. Der erste Heimwettkampf in Wiggensbach steht am 4. Oktober an. „Unterföhring hat sich personell verstärkt und ist Favorit. Aber wenn sich eine Chance ergibt, wollen wir voll da sein“, sagt Mannschaftsführer Stefan Haydn. Den einzigen Testwettkampf gegen Drittligist TG Wangen-Eisenharz verlor die TGA mit 41:44. Es gab auch anderen Themen, die die Mannschaft in den letzten Monaten beschäftigte:

