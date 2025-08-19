Icon Menü
Tina Schüssler: Box-Weltmeisterin begeistert als Sängerin auf der Allgäuer Festwoche in Kempten

Prominenter Festwochen-Besuch

Boxweltmeisterin Tina Schüssler begeistert mit ihrer Stimme bei der Allgäuer Festwoche

Kickbox-Weltmeisterin Tina Schüssler begeistert mit ihrer Stimme das Publikum auf der Allgäuer Festwoche in Kempten. Ihr Weg zum Comeback ist bewegend.
Von Ralf Lienert
    Kickbox-Weltmeisterin Tina Schüssler besuchte die Allgäuer Festwoche.
    Kickbox-Weltmeisterin Tina Schüssler besuchte die Allgäuer Festwoche.

    Die dreifache Boxweltmeisterin Tina Schüssler stand als Sängerin auf der Bühne bei der Allgäuer Festwoche in Kempten. Sie ist aktuell deutschlandweit auf Konzert-Tour, wechselt zwischen Solo und Band-Auftritten (Infarkt) und liefert von Partyschlagern bis Pop und Rock.

    Die TV-Moderatorin ist zudem als Schauspielerin, Ringsprecherin und TV Box-Kommentatorin bei DAZN aktiv. In Kempten hieß es: „Mitsingen, feiern und tanzen – für jede Altersklasse ist etwas dabei“.

    2009 erlitt Tina Schüssler einen Schlaganfall

    Die Kickbox-Weltmeisterin von 1998 erlitt 2009 einen Schlaganfall und war linksseitig gelähmt. Sie schaffte es zurück ins Leben und wurde später wieder Weltmeisterin im Boxen und im K-1.

    Kempten - 5. Fightnight in der Eishalle Kempten - Boxen - Kickboxen - Hauptkampf des Abends - Hannah Kreis (helles Trikot) gegen Dr. Vienna Klein (Kampfsportschule Sparta München) - Siegerin Weltmeisterin Kreie
    Icon Galerie
    23 Bilder
    Mevlüt Kaffar stellt Allgäuer Talente vor. Kickbox-Weltmeisterin bestreitet Hauptkampf.

    2023 erhielt die Kickboxerin das Bundesverdienstkreuz

    Inzwischen gibt die ihre sportlichen und gesundheitlichen Erfahrungen als Trainerin und Coach im Boxring, an Schulen, bei Firmen oder in Kliniken weiter. Für ihr soziales Engagement erhielt sie 2023 das Bundesverdienstkreuz am Bande.

    Weitere Nachrichten aus Kempten und dem Oberallgäu lesen Sie hier.

