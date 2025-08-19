Boxweltmeisterin Tina Schüssler begeistert mit ihrer Stimme bei der Allgäuer Festwoche

Die dreifache Boxweltmeisterin Tina Schüssler stand als Sängerin auf der Bühne bei der Allgäuer Festwoche in Kempten. Sie ist aktuell deutschlandweit auf Konzert-Tour, wechselt zwischen Solo und Band-Auftritten (Infarkt) und liefert von Partyschlagern bis Pop und Rock.

Die TV-Moderatorin ist zudem als Schauspielerin, Ringsprecherin und TV Box-Kommentatorin bei DAZN aktiv. In Kempten hieß es: „Mitsingen, feiern und tanzen – für jede Altersklasse ist etwas dabei“.

2009 erlitt Tina Schüssler einen Schlaganfall

Die Kickbox-Weltmeisterin von 1998 erlitt 2009 einen Schlaganfall und war linksseitig gelähmt. Sie schaffte es zurück ins Leben und wurde später wieder Weltmeisterin im Boxen und im K-1.

2023 erhielt die Kickboxerin das Bundesverdienstkreuz

Inzwischen gibt die ihre sportlichen und gesundheitlichen Erfahrungen als Trainerin und Coach im Boxring, an Schulen, bei Firmen oder in Kliniken weiter. Für ihr soziales Engagement erhielt sie 2023 das Bundesverdienstkreuz am Bande.

