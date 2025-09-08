Icon Menü
Tischtennis-Wunderkind Ladimir Mayorov verstärkt das Oberliga-Team des TV Boos

Tischtennis-Wunderkind

Wie ein Tischtennis-Wunderkind aus Spanien ins Unterallgäuer Boos kommt

Der TV Boos verblüfft die Allgäuer Tischtennis-Szene. Ein zwölfjähriges Talent aus Spanien verstärkt den Oberligisten. Wie es dazu kam.
Von Stefan Beckmann
    Ladimir Mayorov, ein zwölfjähriges Tischtennis-Talent aus Spanien, spielt in der kommenden Saison ab und zu für den TV Boos.
    Ladimir Mayorov, ein zwölfjähriges Tischtennis-Talent aus Spanien, spielt in der kommenden Saison ab und zu für den TV Boos. Foto: Sportverband Katalonien

    Der Start in die neue Tischtennis-Saison steht bevor. Interessierte Fans rieben sich beim Studieren der Mannschaftsaufstellungen verwundert die Augen. Beim Allgäuer Aushängeschild TV Boos taucht im Oberliga-Team an Position zwei der Name Ladimir Mayorov auf. Das provoziert Fragen. Hat der Unterallgäuer Dorfverein jetzt etwa Geld für ausländische Spieler in die Hand genommen, um weiterhin in der Oberliga mitspielen zu können?

