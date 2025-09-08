Wie ein Tischtennis-Wunderkind aus Spanien ins Unterallgäuer Boos kommt

Der Start in die neue Tischtennis-Saison steht bevor. Interessierte Fans rieben sich beim Studieren der Mannschaftsaufstellungen verwundert die Augen. Beim Allgäuer Aushängeschild TV Boos taucht im Oberliga-Team an Position zwei der Name Ladimir Mayorov auf. Das provoziert Fragen. Hat der Unterallgäuer Dorfverein jetzt etwa Geld für ausländische Spieler in die Hand genommen, um weiterhin in der Oberliga mitspielen zu können?

Stefan Beckmann

87737 Boos

Tischtennis