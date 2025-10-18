Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten
Sport im Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Triathleten des RSC Kempten stehen nach Zweitliga-Abstieg vor ungewisser Zukunft

Ende des Zweitliga-Kapitels

Was bedeutet der Abstieg für die Triathleten des RSC Kempten?

Nach drei Saisons ist Schluss in der zweiten Bundesliga. Teamchef Christoph Gawens spricht über die ernüchternde Saison und eine Zukunft voller Fragezeichen.
Von Nicolas Gayer
    • |
    • |
    • |
    Wie es für die Triathleten des RSC Kempten (im Bild Johannes Zappe) weitergeht, ist ungewiss.
    Wie es für die Triathleten des RSC Kempten (im Bild Johannes Zappe) weitergeht, ist ungewiss. Foto: Clara Dinter

    Personelle Engpässe, kontroverse Entscheidungen und sportliche Rückschläge prägten die Triathlon-Saison des RSC Kempten. Nach Jahren des Aufschwungs verabschieden sich die Ausdauerasse aus der zweiten Bundesliga. Teamchef Christoph Gawens blickt auf die Abstiegssaison zurück, zieht nach drei Zweitliga-Jahren Bilanz und gewährt Einblicke in die Zukunftsplanung der Triathlon-Abteilung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden