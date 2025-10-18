Was bedeutet der Abstieg für die Triathleten des RSC Kempten?

Personelle Engpässe, kontroverse Entscheidungen und sportliche Rückschläge prägten die Triathlon-Saison des RSC Kempten. Nach Jahren des Aufschwungs verabschieden sich die Ausdauerasse aus der zweiten Bundesliga. Teamchef Christoph Gawens blickt auf die Abstiegssaison zurück, zieht nach drei Zweitliga-Jahren Bilanz und gewährt Einblicke in die Zukunftsplanung der Triathlon-Abteilung.
Ende des Zweitliga-Kapitels
