Nach dem Abstieg: So gehen die Fußballerinnen des TSV Buchenberg den Neustart in der Bezirksoberliga an

Der Jubel war groß, nachdem die Fußballerinnen des TSV Buchenberg zum ersten Mal nach zwei Jahrzehnten in die Landesliga aufgestiegen waren – nach zwei Siegen und 18 Niederlagen folgte jedoch der direkte Wiederabstieg. Die Enttäuschung darüber hielt sich in Grenzen. „Es war eine unheimlich gute Erfahrung. Wir haben in der vergangenen Saison spielerisch so viel gelernt“, resümiert Trainer Harald Schmidt.
Frauenfußball im Allgäu
