TSV Buchenberg: Fußballerinnen starten nach Abstieg in die Bezirksoberliga – mit zahlreichen Neuzugängen und einigen Verletzungen

Frauenfußball im Allgäu

Nach dem Abstieg: So gehen die Fußballerinnen des TSV Buchenberg den Neustart in der Bezirksoberliga an

Viele Neuzugänge, großes Teamgefühl und schmerzhafte Ausfälle. Der TSV Buchenberg steht bei seiner Rückkehr in die Bezirksoberliga vor einer spannenden Saison.
Von Dominik Erhard
    • |
    • |
    • |
    Das Team des TSV Buchenberg um (hinten von links nach rechts: Torwarttrainerin Gisela Wutschko, Co-Trainerin Heidi Steidle, Josephine Hartmann, Johanna Bühler, Franziska Rösch, Siri Frey, Sonja Schmid, Sophia Pariente, Lorena Linhart, Emilia Müller, Ramona Roggors, Isabell Knaus, Melanie Knaus, Melanie Piller, Mentaltrainerin Tatjana Jocher, Trainer Harry Schmidt, (vorne von links nach rechts) Sophia Fackler, Leni Nußmann, Jessica Schnürch, Antonia Ruppert, Claudia Suntheim, Ronja Kunz , Stephanie Pfaff, Carla Perrey, Tamara Orlet, Emma Frank, Johanna Esse und Jennifer Keck. Es fehlen: Bianca Bechteler, Amelie Schäfer, Alena Schlünsen, Amelie Steidle, Antonia Fischer, Diana Busch, Emma Boschan, Eva Walter, Ronja Freier und Sophia Köpf. Foto: TSV Buchenberg

    Der Jubel war groß, nachdem die Fußballerinnen des TSV Buchenberg zum ersten Mal nach zwei Jahrzehnten in die Landesliga aufgestiegen waren – nach zwei Siegen und 18 Niederlagen folgte jedoch der direkte Wiederabstieg. Die Enttäuschung darüber hielt sich in Grenzen. „Es war eine unheimlich gute Erfahrung. Wir haben in der vergangenen Saison spielerisch so viel gelernt“, resümiert Trainer Harald Schmidt.

