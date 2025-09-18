Icon Menü
Überraschende Personal-Wende beim ESC Kempten und Daniel Rau

Wende bei den Sharks

Überraschende Wende: Daniel Rau wird doch nicht Co-Trainer beim ESC Kempten

Nach seinem Karriereende war Daniel Rau als Co-Trainer beim ESC Kempten eingeplant. Nun gibt es jedoch eine andere Entwicklung.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Daniel Rau beendete nach der vergangenen Saison seine Eishockey-Karriere. Eigentlich hätte der Kaufbeurer als Co-Trainer beim ESC Kempten anfangen sollen –aber dieses Vorhaben kommt nun nicht zustande.
    Daniel Rau beendete nach der vergangenen Saison seine Eishockey-Karriere. Eigentlich hätte der Kaufbeurer als Co-Trainer beim ESC Kempten anfangen sollen –aber dieses Vorhaben kommt nun nicht zustande. Foto: Ralf Lienert

    Kurzfristig gab es beim Eishockey-Bayernligisten ESC Kempten noch eine personelle Veränderung. Der ehemalige Verteidiger Daniel Rau, der nach der vergangenen Saison seine Laufbahn nach 1263 Pflichtspielen beendet hatte, wird nicht wie geplant als Co-Trainer bei den Sharks einsteigen. Stattdessen verlässt der gebürtige Kaufbeurer den ESC Kempten, der sich momentan in der Vorbereitung auf die Bayernliga-Saison 2025/2026 befindet, mit sofortiger Wirkung aus persönlichen Gründen.

