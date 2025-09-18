Überraschende Wende: Daniel Rau wird doch nicht Co-Trainer beim ESC Kempten

Kurzfristig gab es beim Eishockey-Bayernligisten ESC Kempten noch eine personelle Veränderung. Der ehemalige Verteidiger Daniel Rau, der nach der vergangenen Saison seine Laufbahn nach 1263 Pflichtspielen beendet hatte, wird nicht wie geplant als Co-Trainer bei den Sharks einsteigen. Stattdessen verlässt der gebürtige Kaufbeurer den ESC Kempten, der sich momentan in der Vorbereitung auf die Bayernliga-Saison 2025/2026 befindet, mit sofortiger Wirkung aus persönlichen Gründen.
Wende bei den Sharks
