Vierschanzentournee 2025/2026: Was Fans zum Ticket-Verkauf wissen müssen

Die Vierschanzentournee der Skispringer zählt Jahr für Jahr zu den Höhepunkten am Ende des alten und zu Beginn des neuen Sportjahres. Für die 74. Auflage der deutsch-österreichischen Skisprung-Serie gibt es ab sofort Eintrittskarten im Vorverkauf. Hier die wichtigsten Infos:

An diesen Tagen findet die Vierschanzentournee 2025/2026 statt

Wer jetzt schon die Tage über den Jahreswechsel planen und Weihnachts- und Neujahr-Festivitäten koordinieren möchte, der sollte beachten, dass die Tournee 2025/2026 in diesem Jahr am Sonntag, 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf beginnt. Am späten Montagnachmittag, 29. Dezember, geht es dann unter Flutlicht in die K. o.-Duelle und später ins Finale des ersten Wertungsspringens. Weitere Stationen der Tournee sind dann Garmisch-Partenkirchen am Mittwoch, 31. Dezember (Quali) und am Donnerstag, 1. Januar (Neujahrsspringen). Es folgen die österreichischen Tournee-Orte mit Innsbruck (3./4. Januar) und Bischofshofen (5./6. Januar).

Vierschanzentournee in Oberstdorf: Was Fans zu Tickets wissen müssen

Seit dieser Woche gibt es im Internet Eintrittskarten für alle vier Tourneeorte. Und zwar ausschließlich auf der Seite der Organisatoren unter www.vierschanzentournee.com und www.arena-ticket-allgaeu.de

Am Wettkampftag in Oberstdorf kostet das günstigste Stehplatz-Ticket 44 Euro, Kinder zwischen 8 und 12 Jahren bekommen ermäßigte Tickets für 22 Euro. Deutlich günstiger sind die Karten am Quali-Tag mit 25 bzw. 12,50 Euro.

Mit diesen Zuschauerzahlen rechnen die Organisatoren

Die Verantwortlichen des Skisprung-Highlights rechnen auch in diesem Winter mit gut gefüllten Stadien mit über 100.000 Zuschauern. „Im Olympiawinter ist das Interesse an unseren Tourneespringen immer besonders hoch. Wer live vor Ort dabei sein will, der sollte sich rechtzeitig seine Tickets sichern“, sagt Tourneepräsident Manfred Schützenhofer aus Bischofshofen. Und Georg Geiger, Vorsitzender des Skiclubs Oberstdorf hofft, dass die letztjährige Rekordkulisse von 16.000 Fans bei der Quali erneut gerissen wird. „Wir freuen uns auch in diesem Winter auf ein tolles Spektakel am Schattenberg.“

Auch für das Skifliegen in Oberstdorf und die Frauentournee gibt es Karten

Erhältlich sind ab sofort auch die Eintrittskarten fürs Finale der 2-Nights-Tour der Frauen in Oberstdorf am Donnerstag, 1. Januar 2026, und für die Skiflug-WM, die vom 22. bis 25. Januar 2026 auf der Heini-Klopfer-Schanze stattfindet.