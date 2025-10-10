Allgäuer läuft 1000 Kilometer vom Schloss Neuschwanstein zum Big Ben nach London – warum?

„Ich bin nur Nebendarsteller in dem Projekt. Worauf es ankommt, sind die krebskranken Kinder, die täglich viel härtere Kämpfe führen müssen, als ich auf dieser Strecke“, sagt Thomas Köppl im Interview via Videocall mit unserer Redaktion. Vor 13 Tagen (Stand Freitag, 10. Oktober 2025) ist der Wiggensbacher losgejoggt. Startpunkt war das Schloss Neuschwanstein in Füssen. Ziel: der Big Ben in London. Die Distanz: 1000 Kilometer. Zu Fuß.
„Bin nur Nebendarsteller“
