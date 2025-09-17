Weltmeister Karl-Heinz Riedle feiert 60. Geburtstag auf Sardinien

Beim spektakulären 4:4 seines Ex-Klubs Borussia Dortmund bei Juventus Turin war Karl-Heinz Riedle nicht im Stadion – aus einem besonderen Grund. Der gebürtige Westallgäuer aus Weiler feierte am Dienstag seinen 60. Geburtstag im kleinen Kreis auf Sardinien. Der ehemalige Stürmer, wegen seiner Kopfball-Qualitäten „Air Riedle“ genannt, verbringt auf seinem Anwesen dort gerne Zeit in den Sommermonaten.

Ex-Profi Karl-Heinz Riedle feiert 60. Geburtstag

Gesprächsthema war Riedle in Turin dennoch, gerade wegen der Erinnerungen an das Champions League-Finale 1997 in München. Beim 3:1-Triumph des BVB erzielte Riedle zwei Tore gegen die Italiener. Das dritte Tor für die Borussen erzielte Lars Ricken, der im Rahmen der TV-Übertragung zum Sieg in der Königsklasse gefragt wurde. „Es ist inzwischen 28 Jahre her, wir haben uns seitdem alle etwas verändert. Der Einzige, der noch genauso aussieht wie damals, ist Kalle Riedle“, sagte Ricken, der heute als Geschäftsführer Sport bei Borussia Dortmund tätig ist. „Ich hoffe, dass er ein Gläschen Wein auf unseren Sieg trinken kann.“

Diese Hoffnung sollte sich trotz der zwischenzeitlichen 4:2-Führung des BVB zwar nicht erfüllen, aber Riedle hat weiterhin enge Verbindungen zu seinem Ex-Klub. Seit 2014 ist er für den BVB als internationaler Markenbotschafter im Einsatz.

Beim 3:1-Triumph des BVB im Champions League-Finale 1997 gegen Juventus Turin erzielte Karl-Heinz Riedle zwei Tore. Foto: imago images

„Air Riedle“ und die Höhepunkte seiner Fußball-Karriere

Riedles Fußballkarriere begann beim TSV Ellhofen, über den SV Weiler (heute FV Rot-Weiß Weiler) und den FC Augsburg kam der Stürmer in der Saison 1986/1987 zu Bundesliga-Aufsteiger Blau-Weiß Berlin. Seine größten Erfolge feierte bei Borussia Dortmund (1993 bis 1997), neben dem Champions League-Sieg gewann der BVB in dieser Zeit zwei deutsche Meisterschaften. Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kam Riedle zwischen 1988 und 1994 zu 42 Länderspiel-Einsätzen (16 Tore), Höhepunkt seiner Nationalmannschaftskarriere war der WM-Titel in Italien 1990.

Nach seinem Karriereende betreibt Riedle in Oberstaufen ein Hotel sowie eine Sportmarketing-Firma, außerdem war der 60-Jährige von 2021 bis 2023 als TV-Experte bei RTL im Einsatz.