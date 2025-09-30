Filmriss im Ziel: Wie Madlen Kappeler ihre Premiere bei der Berglauf-WM erlebte

Von Streckenlängen zwischen 6,4 und 81,2 Kilometern bis zu Unterschieden von 397 bis 5413 Höhenmetern: Bei der Berglauf- und Trailrunning-Weltmeisterschaft in Canfranc (Spanien) kamen die besten Bergläufer der Welt voll auf ihre Kosten. MIt Madlen Kappeler und Marc Dürr (beide TV Hindelang) waren auch zwei Allgäuer unter den insgesamt 1600 Athleten, die sich in den Pyrenäen auf Medaillenjagd begaben.
Allgäuer bei Berglauf-WM
