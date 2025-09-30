Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten
Sport im Allgäu
Icon Pfeil nach unten

WM der Qualen: So erlebten Madlen Kappeler und Marc Dürr die Berglauf-WM

Allgäuer bei Berglauf-WM

Filmriss im Ziel: Wie Madlen Kappeler ihre Premiere bei der Berglauf-WM erlebte

Madlen Kappeler geht bei der Berglauf-WM in Spanien an ihre Grenzen. Auch Marc Dürr, ihr Teamkollege vom TV Hindelang, leidet beim Rennen in den Pyrenäen.
Von Tobias Giegerich
    • |
    • |
    • |
    Madlen Kappeler aus Bad Hindelang kämpfte sich bei der Berglauf-WM in Canfranc (Spanien) auf der Vertical- und Classic-Strecke ins Ziel. Die 27-Jährige kämpfte dabei mit enormen körperlichen Problemen.
    Madlen Kappeler aus Bad Hindelang kämpfte sich bei der Berglauf-WM in Canfranc (Spanien) auf der Vertical- und Classic-Strecke ins Ziel. Die 27-Jährige kämpfte dabei mit enormen körperlichen Problemen. Foto: Johannes Überbacher

    Von Streckenlängen zwischen 6,4 und 81,2 Kilometern bis zu Unterschieden von 397 bis 5413 Höhenmetern: Bei der Berglauf- und Trailrunning-Weltmeisterschaft in Canfranc (Spanien) kamen die besten Bergläufer der Welt voll auf ihre Kosten. MIt Madlen Kappeler und Marc Dürr (beide TV Hindelang) waren auch zwei Allgäuer unter den insgesamt 1600 Athleten, die sich in den Pyrenäen auf Medaillenjagd begaben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden