Achtung auf der A7! Hier stehen Autofahrer im Allgäu aktuell im Stau

Stau in Österreich und in Bayern aktuell: Da kommen sie wieder nach Hause – nur etwas langsamer: Zahlreiche Ferien-Rückkehrer müssen schon heute am Samstag mit stockendem Verkehr und Behinderungen in Richtung Allgäu rechnen. Wir geben das ganze Wochenende den Überblick.

Staumelder in Bayern, Österreich und am Brenner aktuell

Brenner, Fernpass, Tauern-Autobahn, A7, A96, B19 und B12 – wo staut es sich heute am Freitag (12.9.2025), am Samstag und am Sonntag im Allgäu und wo benötigen Autofahrer aus Österreich, Italien und Kroatien besonders viel Geduld?

A7 Grenztunnel: Blockabfertigung in Richtung Süden bis etwa 18 Uhr.

A7 : Drei Kilometer Stau in Richtung Süden zwischen der Anschlussstelle Nesselwang und Anschlussstelle Füssen. Mindestens 46 Minuten Zeitverlust.

A96 : Freie Fahrt.

Fernpass : Freie Fahrt.

Brenner : Aktuell noch freie Fahrt auf dem Brenner selbst. Vor Innsbruck aus Richtung Bludenz Stau mit etwa 20 Minuten Zeitverlust laut ASFINAG.

Tauernautobahn : Freie Fahrt.

B12 : Freie Fahrt. Ausgenommen die Baustelle zwischen Wildpoldsried und Kempten. Hier müssen Autofahrer der Umleitung folgen .

B19 : Freie Fahrt. ( Stand 13. September 2025 / 13.15 Uhr )

ADAC-Stauprognose: Am meisten Verkehr am Freitagnachmittag und Samstagvormittag

Laut aktueller ADAC-Stauprognose bringt das zweite September-Wochenende noch einmal viel Verkehr ins Allgäu. Dabei spielen neben den Urlaubsrückkehrern auch Wochenend-Ausflügler, Bergwanderer sowie die Späturlauberinnen, die nicht an Ferientermine gebunden sind, eine Rolle. Auch der Berufsverkehr zieht inzwischen wieder an.

Am vollsten – und damit am ungünstigsten für Autofahrer – soll es dabei laut ADAC auf den Autobahnen am Freitagnachmittag, 12. September, sowie Samstagvormittag, 13. September, werden. Doch auch am Sonntag, 14. September, drohe generell eine hohe Staugefahr.

Staustrecken in Bayern: Auf diesen Autobahnen drohen Staus

Der ADAC nennt zudem die besonders belasteten Staustrecken. Folgende Verbindungen, die entweder komplett oder teilweise durch Bayern führen, sind jeweils in beiden Fahrtrichtungen betroffen:

A3: Passau – Nürnberg – Frankfurt

A6: Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7: Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg

A8: Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

A9: München – Nürnberg – Halle/Leipzig

A93: Kufstein – Inntaldreieck

A95/B2: München – Garmisch-Partenkirchen

A96: München – Lindau

A99: Umfahrung München

Dazu kommen die stauträchtigen Strecken Brenner, Tauernautobahn und Fernpass.