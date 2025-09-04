Ferien-Endspurt! Auf diesen Autobahnen und Bundesstraßen staut es sich aktuell

In Bayern und Baden-Württemberg können sich die Schülerinnen und Schüler noch über eine letzte Ferienwoche freuen. In anderen Bundesländern in Deutschland sowie in Österreich enden die Sommerferien an diesem Wochenende. Daher ist mit viel Verkehr und Staus zu rechnen. Wo es im Allgäu aktuell stockt, erfahren Sie in unserem aktuellen Staumelder.

Staumelder in Bayern, Österreich und am Brenner aktuell

Wir geben den Überblick: Brenner, Fernpass, Tauern-Autobahn, A7, A96, B19 und B12 – wo staut es sich aktuell im Allgäu und wo benötigen Autofahrer aus Österreich, Italien und Kroatien besonders viel Geduld? Auf diesen Strecken staut es sich aktuell:

A7 Grenztunnel: Aktuell freie Fahrt.

A7 : Stau in Fahrtrichtung Norden: Wegen einer Wanderbaustelle ist die rechte Spur zwischen Füssen und Nesselwang gesperrt. In Richtung Süden Stau zwischen Bad Grönenbach und Allgäuer Tor West, hier dauert es ein paar Minuten länger.

A96 : Aktuell freie Fahrt.

Fernpass : Aktuell freie Fahrt.

Brenner : Südwärts dichter Verkehr zwischen Carpi und Anschluss A1 Südspur. Zwischen Rovereto Nord und Affi Südspur in gleicher Fahrtrichtung verlangsamter Verkehr. Außerdem: Wegen Bodenbelagsarbeiten sind die Einfahrt Mautstelle Reggiolo/Rolo Richtung Süden sowie die Ausfahrt Mautstelle Trento Nord Richtung Norden von Donnerstag, 4. September, 20 Uhr bis Freitag, 5. September, 6 Uhr gesperrt. Gut zu wissen: Diese Alternativen gibt es zur Brenner-Route.

Tauernautobahn : Überwiegend freie Fahrt.

B12 : Aktuell freie Fahrt. Ausgenommen die Baustelle zwischen Wildpoldsried und Kempten. Hier müssen Autofahrer der Umleitung folgen .

B19 : Aktuell freie Fahrt. ( Stand 4. September 2025 / 11.25 Uhr )

Ferienverkehr am Wochenende: Aktuelle Stauprognose des ADAC

In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie in fünf österreichischen Bundesländern (Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg) enden am letzten September-Wochenende die Sommerferien. Daher ist laut ADAC von Freitag, 5. September, bis Sonntag, 7. September, wieder mit viel Verkehr und Staus zu rechnen.

Zeiten, zu denen in der Regel besonders viel auf den Straßen los ist, sind Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Wer flexibel ist, dem empfiehlt der ADAC Alternativrouten zu planen oder an einem anderen Tag zu reisen.

Besonders belastete Strecken in Süddeutschland, auf denen laut ADAC mit Stau zu rechnen ist, sind:

A3 Passau – Nürnberg – Frankfurt – Köln

A7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg und Hannover – Hamburg

A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

A9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig – Berlin

A93 Kufstein – Inntaldreieck

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 München – Lindau

A99 Umfahrung München

Abfahrverbote für Ausweichverkehr an diesen Stellen

Um den Ausweichverkehr einzudämmen, gibt es entlang der A8 München – Salzburg sowie entlang der A93 Rosenheim – Kufstein bis zum Ende der bayerischen Sommerferien jeweils von Freitag bis Sonntag Durchfahrtsverbote für den Ausweichverkehr entlang der Autobahnen. An folgenden Anschlussstellen schickt die Polizei Fahrerinnen und Fahrer wieder zurück auf die Autobahn:

Bad Aibling

Rosenheim-West

Rosenheim

Rohrdorf

Achenmühle

Frasdorf

Bernau a. Chiemsee

Felden