Ferien-Rückreise durch das Allgäu und Österreich - wo staut es sich?

Während Schülerinnen und Schüler aus Bayern und demnach aus dem Allgäu noch zwei Wochen Sommerferien genießen dürfen, geht die Schule für Kinder aus Hamburg, Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern nach diesem Wochenende wieder los.

Das heißt: Rückreiseverkehr und Staugefahr in und um das Allgäu herum. An mehreren Stellen dauert es aber auch in den Süden länger. Der Sommer-Sonntag lockt Ausflügler hinter den Grenztunnel.

Staumelder in Bayern, Österreich und am Brenner aktuell

Wir geben das komplette Wochenende den Überblick: Brenner, Fernpass, Tauern-Autobahn, A7, A96, B19 und B12 - wo staut es sich aktuell im Allgäu und wo benötigen Autofahrer aus Österreich, Italien und Kroatien besonders viel Geduld?

A7 Grenztunnel: Stau am Grenztunnel in Richtung Norden.

A7 : Freie Fahrt Richtung Norden. Von Ulm kommenden stockt der Verkehr vor dem Dreieck Memmingen.

A96 : Freie Fahrt.

Fernpass : Dichter Verkehr, aber keine Staus.

Brenner : Südwärts stockender Verkehr - es dauert rund eine Stunde länger. Zudem: Zähfliesender Verkehr um Trient. In Richtung Innsbruck/Deutschland Stau. Rund 45 Minuten Verzögerung laut ASFINAG. Außerdem: Stockender Verkehr vor der Mautstelle Sterzing. Gut zu wissen: Diese Alternativen gibt es zur Brenner-Route.

Tauernautobahn : Überwiegend freie Fahrt.

B12 : Freie Fahrt. Ausgenommen die Baustelle zwischen Wildpoldsried und Kempten. Hier müssen Autofahrer der Umleitung folgen .

B19 : Freie Fahrt. ( Stand 31. August 2025 / 16.30 Uhr )

Größte Staugefahr am Wochenende: ADAC rät zum Ausweichen auf andere Tage

Laut adac.de sind die schlimmsten Staus am Samstag (30. August) und heute (31. August) am Sonntagnachmittag zu erwarten. Wer bei seiner Reiseplanung flexibel ist, soll auf einen anderen Reisetag ausweichen oder Alternativrouten einplanen, rät der ADAC.

Staustrecken in Deutschland

A3 Köln – Frankfurt, Würzburg – Nürnberg und Passau – Linz

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Hannover und Füssen/Reutte – Würzburg

A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

A9 München – Nürnberg

A81 Singen – Stuttgart – Heilbronn

A93 Kufstein – Inntaldreieck

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 München – Lindau

A99 Umfahrung München

Dazu kommen die stauträchtigen Strecken Brenner, Tauernautobahn und Fernpass.