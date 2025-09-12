Verkehrschaos im Allgäu: Können staugeplagte Anwohner bald aufatmen?

Die Wortwahl lässt keine Fragen offen: Spricht man mit Menschen vor Ort, ist die Rede davon, dass „Gemeinden lahmgelegt werden und im Verkehr ersticken“. Gemeint sind Orte, die entlang von Autobahnen liegen. Staut es sich auf den Fernstraßen, weichen viele Fahrerinnen und Fahrer auf Nebenstrecken aus – mit den beschriebenen Folgen.

Das betrifft Allgäuer Orte genauso wie beispielsweise oberbayerische, doch jetzt ist Bewegung in die Sache gekommen. Der Bund hat den Weg frei gemacht für Abfahrtsverbote an Autobahnen. Im Landkreis Rosenheim, entlang der A8, gibt es bereits eine solche Regelung - die ersten Erfahrungen sind positiv. Also auch ein Modell fürs Allgäu?

Abfahrverbote: Staus im Allgäu „für Anwohner unzumutbar“

In der Region gilt der A7-Abschnitt zwischen den Anschluss-Stellen Oy-Mittelberg sowie Nesselwang und Füssen als besonders betroffen. Dort bewegt das Thema die Menschen stark, wie sich beispielsweise im Mai bei einer Podiumsdiskussion unserer Redaktion in Pfronten gezeigt hat. Eine Frau aus dem Publikum erzählte, dass sie an besonders verkehrsreichen Tagen langsam auf die Straße fahren und den Verkehr blockieren müsse, um überhaupt aus der eigenen Ausfahrt zu kommen. Die Pfrontenerin Barbara Bak stellte eine Online-Petition und beschrieb die Situation in ihrem Ort so: „Es ist für die Anwohner unzumutbar.“ Doch ihr Optimismus war begrenzt: Bis sich etwas zum Positiven verändert, werde wohl noch viel Zeit vergehen, sagte sie bei der Podiumsdiskussion.

Allgäuer Politiker wandten sich an den Landtag, ebenfalls mit einer Petition. Für die Anwohner im südlichen Ostallgäu ist die Situation auch deshalb so bitter, weil sie nach dem A7-Lückenschluss zwischen Nesselwang und Füssen hoffen durften, dass die Staus in ihren Orten der Vergangenheit angehören. Doch in Zeiten ständig wachsender Mobilität ergießt sich nun erneut eine Verkehrsflut über ihre Gemeinden.

Bund zeigt sich offen für Abfahrtsverbote

Immer wieder ging vom Allgäu aus ein neidischer Blick ins österreichische Nachbar-Bundesland Tirol. Dort gibt es Abfahrtsverbote bereits seit einiger Zeit. Derweil setzte zum Beispiel der Ostallgäuer Landtagsabgeordnete Andreas Kaufmann (CSU) seine Hoffnung auf Tech-Konzerne wie Google, dass sie die Ausweichrouten auf den Navi-Geräten nicht mehr anzeigen. Ein entsprechendes Gespräch hat auch bereits stattgefunden. Die entscheidende Wende in der Diskussion kam dann aber mit Kaufmanns Parteifreund Ulrich Lange (Nördlingen), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Er gab bekannt, dass Abfahrtsverbote grundsätzlich möglich seien. Der Bund zeigte sich also erstmals offen für ein solches Modell.

Erste Abfahrverbote bereits umgesetzt

Nun ging es ganz schnell, den Anfang machte Mitte August der Kreis Rosenheim. Wenn es einen Stau auf der A8 gibt, sind Nebenstrecken an Freitagen, Wochenenden sowie Feiertagen für den Ausweichverkehr gesperrt. Laut einer Sprecherin des Landkreises hat sich die Situation in den Anrainer-Gemeinden bereits in dieser kurzen Zeit verbessert. Der Landkreis Berchtesgadener Land hat inzwischen nachgezogen und Durchfahrtsverbote für mehrere Gemeinden entlang der Autobahn erlassen.

Für den Landtagsabgeordneten Kaufmann ist klar, dass diese Regelung jetzt auch im Allgäu kommen muss. Und eine Entscheidung rückt näher: Am 25. September gibt es in Füssen einen Runden Tisch mit der Regierung von Schwaben, um die aktuelle Lage zu erörtern. „Die Tore sind weit geöffnet“, sagt Kaufmann zu den Erfolgsaussichten. Wenige Tage vorher hat er die Gelegenheit, sich Informationen aus erster Hand zu holen. Dann trifft er seine Rosenheimer Kollegen bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz. Nach Informationen unserer Redaktion könnten Gespräche bereits vor dem 25. September stattfinden, um am Runden Tisch dann auch tatsächlich zu einer konkreten Lösung zu kommen.

Wie kontrolliert die Polizei?

Freilich bleibt die Frage, wie ein solches Abfahrtsverbot eigentlich kontrolliert werden soll. Die Polizei wird sich nicht ständig auf Allgäuer Nebenstrecken postieren können, um „Autobahn-Flüchtlinge“ aufzuhalten. Also wird es ganz entscheidend auf die Vernunft der Autofahrerinnen und Autofahrer ankommen. Die ersten Erfahrungen im Landkreis Rosenheim machen da Hoffnung: „Ein besonderer Dank richtet sich darüber hinaus an alle Verkehrsteilnehmenden, die in überwiegender Mehrheit großes Verständnis für die Maßnahmen gezeigt haben“, hat das Landratsamt eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion beantwortet.