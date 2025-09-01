Icon Menü
Steigende Zeckenfälle im Allgäu: Borreliose und FSME nehmen zu

Parasiten

Klein und sehr gefährlich: Zecken sorgen für immer mehr Borreliose- und FSME-Fälle - auch im Allgäu

Zuletzt registrierten die Gesundheitsämter steigende Zahl an Borreliose- und FSME-Fälle. Die von Zecken übertragenen Bakterien und Viren können schwere Folgen haben.
Von Felix Futschik
    • |
    • |
    • |
    Zecken können schwere Krankheiten wie Borreliose oder FSME übertragen. Die Tiere beißen sich fest, um sich von dem Blut ihrer Opfer zu ernähren. Dabei kann es zu Infektionen kommen.
    Zecken können schwere Krankheiten wie Borreliose oder FSME übertragen. Die Tiere beißen sich fest, um sich von dem Blut ihrer Opfer zu ernähren. Dabei kann es zu Infektionen kommen. Foto: Patrick Pleul, dpa

    Ausgewachsene Tiere haben acht Beine, einen rundlichen Körper und sind nur wenige Millimeter groß: Zecken. Sie sind verantwortlich für zum Teil schwere Erkrankungen. Darunter fallen Borreliose oder FSME. Letzteres ist eine grippeähnliche Virusinfektion, die eine Hirnhautentzündung zur Folge haben kann. Borreliose wiederum ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) in Europa die mit Abstand häufigste durch Zecken übertragene Krankheit. Die Folgen können gerötete Haut, Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen sein. Die Fallzahlen in der Region steigen.

