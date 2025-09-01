Parasiten Klein und sehr gefährlich: Zecken sorgen für immer mehr Borreliose- und FSME-Fälle - auch im Allgäu

Zuletzt registrierten die Gesundheitsämter steigende Zahl an Borreliose- und FSME-Fälle. Die von Zecken übertragenen Bakterien und Viren können schwere Folgen haben.