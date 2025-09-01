Klein und sehr gefährlich: Zecken sorgen für immer mehr Borreliose- und FSME-Fälle - auch im Allgäu

Ausgewachsene Tiere haben acht Beine, einen rundlichen Körper und sind nur wenige Millimeter groß: Zecken. Sie sind verantwortlich für zum Teil schwere Erkrankungen. Darunter fallen Borreliose oder FSME. Letzteres ist eine grippeähnliche Virusinfektion, die eine Hirnhautentzündung zur Folge haben kann. Borreliose wiederum ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) in Europa die mit Abstand häufigste durch Zecken übertragene Krankheit. Die Folgen können gerötete Haut, Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen sein. Die Fallzahlen in der Region steigen.
Parasiten
