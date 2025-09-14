Icon Menü
Tötungsdelikt in Lauben im Allgäu: Angehörige von Valerie von M. lassen Brief bei Gottesdienst verlesen

„Familie hat sich Schicksal nicht ausgesucht“

Tötungsdelikt in Lauben: Angehörige lassen emotionalen Brief verlesen

Beim Gottesdienst in Lauben geht es um Vergebung. Der Pfarrer liest einen Brief aus dem Kreis der Angehörigen von Valerie von M. vor - mit einer klaren Botschaft.
Von Felix Futschik
    An einem öffentlichen Gedenkort in Lauben werden Blumen und Kerzen für die getötete Valerie von M. aufgestellt.
    An einem öffentlichen Gedenkort in Lauben werden Blumen und Kerzen für die getötete Valerie von M. aufgestellt. Foto: Felix Futschik

    Es sind emotionale Worte, die Pfarrer Michael Granzin beim Gottesdienst im Unterallgäuer Lauben vorliest. Es sind Worte aus dem Kreis der Angehörigen der getöteten Valerie von M. Sie haben einen Brief geschrieben und bitten darin, den Eltern des Lebensgefährten von Valerie von M. zu helfen. Passend dazu griffen Granzin und sein Team das Thema Vergebung und Friede auf.

