Getötete Mutter in Lauben: Angehörige lassen emotionalen Brief verlesen

Es sind emotionale Worte, die Pfarrer Michael Granzin am Sonntagvormittag beim Gottesdienst im Unterallgäuer Lauben vorliest. Es sind Worte aus dem Kreis der Angehörigen der getöteten Valerie von M. Sie haben einen Brief geschrieben und bitten darin, den Eltern des Lebensgefährten von Valerie von M. zu helfen. Passend dazu griffen Granzin und sein Team das Thema Vergebung und Friede auf.

