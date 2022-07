Mythos Matterhorn: Der gefährlichste Berg der Welt

Über 600 Menschen starben bisher am Matterhorn, der Klimawandel könnte die Lage verschärfen. Die Geschichte einer Bergtour, die beinahe ein fatales Ende fand.

20.07.2022 | Stand: 07:55 Uhr

Es ist nur ein halber Meter, der an diesem Tag das Leben vom Tod trennt. „Unteres Dach“ nennen die Schweizer diese Stelle auf 4200 Metern Höhe ehrfürchtig. Aus dem Augenwinkel sehen wir den Gesteinsbrocken noch heranfliegen. Doch zum Reagieren bleibt keine Zeit. Mit über hundert Sachen rast der fußballgroße Fels nur hauchdünn an uns vorbei. Gemeinsam mit meinem Seilpartner hatte ich an der Stelle kurz pausiert, um die Steigeisen anzulegen. Nicht ahnend, dass es unsere letzte Pause gewesen sein hätte können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.