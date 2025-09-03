Der erste Schultag: Wie haben Sie ihn erlebt?

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, das neue Schuljahr steht vor der Tür. Besonders für die kommenden Erstklässler dürfte die Aufregung steigen – der Ernst des Lebens steht bevor. Die Schultüte ist schon gebastelt, der neue Schulranzen steht gepackt in der Ecke, bald geht es los. Der erste Schultag kann aufregend sein. Wir wollen von Ihnen wissen: Wie haben Sie Ihren ersten Schultag erlebt?

Auf den ersten Schultag folgen in der Regel mindestens zehn Schuljahre. Diese lange Zeit erleben junge Menschen auf ganz unterschiedliche Weise. Während manche froh sind, dass die Schulzeit endlich vorüber ist, würden andere alles geben, um nochmal in die Schule gehen zu dürfen. Wie war das bei Ihnen? Sind Sie gern zur Schule gegangen?