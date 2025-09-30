Zahl der Pedelec-Unfälle am Berg nehmen zu – doch es gibt eine positive Entwicklung

Unfälle mit Pedelecs, also Rädern, die den Fahrer mit Motorkraft unterstützen, nehmen in den Allgäuer Bergen zu. Das ergeben Zahlen der Polizei. Bis 31. Juli hat es heuer bereits 223 Unfälle gegeben. Im vergangenen Jahr waren es in diesem Zeitraum insgesamt 209, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Kempten. Die häufigste Ursache war zu hohe Geschwindigkeit. Bei den 223 Unfällen hat es 162 leicht und 42 schwer Verletzte gegeben, einer endete tödlich.
Radfahren im Allgäu
