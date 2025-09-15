„Nicht jede Tötung einer Frau ist zwingend ein Femizid“

„Und wieder ein Femizid“ oder „nennt es Femizid“: So oder so ähnlich lauteten Kommentare rund um die Berichterstattung zum Tötungsdelikt in Lauben. Über drei Wochen wurde in dem Unterallgäuer Ort eine 36-jährige Frau gesucht.
Gewalt gegen Frauen
„Und wieder ein Femizid“ oder „nennt es Femizid“: So oder so ähnlich lauteten Kommentare rund um die Berichterstattung zum Tötungsdelikt in Lauben. Über drei Wochen wurde in dem Unterallgäuer Ort eine 36-jährige Frau gesucht.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden