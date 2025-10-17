7 Tipps, was Sie an diesem Wochenende im Allgäu erleben können

Veranstaltungen im Allgäu am Freitag (17.10.2025), am Samstag (18.10.2025) und an diesem Wochenende (17. bis 19. Oktober): Abwechslungsreiche Events stehen am Wochenende in der Region an.

Neben einer mystischen Laternenwanderung in Marktoberdorf oder dem TANZHerbst in Kempten gibt es auch Angebote für Feuerwehrler und Kräuterfans. Das sind unsere Veranstaltungstipps für dieses Oktober-Wochenende im Allgäu:

TANZherbst in Kempten

Am Freitag (17.10.) startet der Kemptener TANZherbst. Eine Woche lang präsentiert das Festival im Stadttheater Kempten zeitgenössischen Tanz. Aber auch Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, an Tanz- und Bewegungsworkshops teilzunehmen.

Verschiedenste Gruppen treten im Rahmen des TANZherbstes in Kempten auf. Foto: Erwin Hafner

Renommierte Choreografen und Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Europa sind bis Sonntag (26.10.2025) für den TANZherbst in Kempten.

Laternenwanderung in Marktoberdorf

Mystisch und geheimnisvoll – mutige Kinder (sechs bis zwölf Jahre) und ihre Eltern können am Freitag in der Abenddämmerung den dunklen Geschehnissen von Marktoberdorf auf den Grund gehen. Bei einer Laternenwanderung lauschen Sie spannenden und sagenhaften Geschichten der Stadt.

In der Abenddämmerung lässt sich Marktoberdorf bei einer Laternenwanderung erkunden. (Symbolbild) Foto: Heinz Budjarek

Los geht‘s um 17 Uhr am Rathaus in Marktoberdorf. Die Führung dauer rund eineinhalb Stunden und kostet vier Euro für Kinder und 6,50 Euro für Erwachsene. Anmeldungen nimmt das Touristikbüro Marktoberdorf entgegen (Telefon: 08342/4008-45).

Krimi-Stadtführung in Memmingen

Tatort Memmingen: Am 7. Juni vor 190 Jahren wurde die junge Ursula Brandmüller vom Scharfrichter enthauptet. Sie hatte ein Jahr vorher, am traditionellen Memminger Fischertag, ihren Ehemann David mit Arsenik vergiftet. Aber weshalb und wie kam es dazu? Wie wurde die Täterin überführt? Hatte sie einen Mittäter?

Krimi-Stadtführung in Memmingen. Foto: Uwe Hirt

Diese Fragen beantwortet die Tourist Information Memmingen bei einer Krimi-Stadtführung durch Memmingen, an den Schauplätzen des damaligen Verbrechens. Die Führung beginnt am Samstag (18.10.) um 16 Uhr und dauert circa eineinhalb Stunden. Tickets gibt es für sieben Euro bei der Tourist Information Memmingen.

Fire-Trail in Nesselwang und Schanzenlauf in Oberstdorf

Der Fire Trail Nesselwang feiert am Samstag (18.10.) seine Premiere – Feuerwehrsport in den Allgäuer Bergen. In Feuerwehrkleidung gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start und laufen vom Explorer Hotel in Nesselwang bis hinauf zum Sportheim Böck auf 1500 Metern. Zuschauerinnen und Zuschauer sind eingeladen, den Lauf zu verfolgen und die Läuferinnen und Läufer anzufeuern. Los geht‘s um 9 Uhr am Alpspitzweg in Nesselwang.

Der Schanzenlauf in Oberstdorf findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Foto: Benjamin Liss

Der Initiator des Fire Trail Nesselwang hat auch den Schanzenlauf in Oberstdorf ins Leben gerufen, der ebenfalls an diesem Samstag (18.10.) stattfindet. Was einst als Belastungsübung für die Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Feuerwehr Oberstdorf auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze begann, hat sich seit 2023 zu einem spektakulären Wettkampfformat entwickelt, das Feuerwehr- und THW-Teams aus nah und fern begeistert. Um 8 Uhr starten die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Danach finden die Läufe im 60-Sekunden-Intervall statt. Die Siegerehrung ist für circa 16.45 Uhr geplant.

Waldkräuterfest in Scheidegg

Am Sonntag (19.10.) findet in der Waldwelt Skywalk Allgäu in Scheidegg das Waldkräuterfest statt. Die Pflanzenwelt, insbesondere mit ihren Kräutern und Heilpflanzen, steht an diesem Tag im Mittelpunkt. Junge und ältere Waldfreunde können an Workshops und Führungen teilnehmen und nützliches Wissen nach Hause mitnehmen. Der Baumwipfelpfad und alle anderen 70 interaktiven Erlebnis-Attraktionen haben geöffnet.

Der Skywalk Allgäu in Scheidegg führt durch die Baumwipfel des Waldes. Foto: IMAGO/Krauthöfer

Von 10 Uhr bis 18 Uhr hat die Waldwelt Skywalk Allgäu an dem Tag geöffnet. Es gelten die regulären Eintrittspreise für Kinder (11,50 Euro) und für Erwachsene (15,50 Euro).

Jahrmarkt in Memmingen

Der Memminger Jahrmarkt ist aktuell in vollem Gange. Noch bis Sonntag (19.10.) hat der größte Rummel im Allgäu geöffnet und lockt mit über 250 Verkaufsständen Besucherinnen und Besucher an. Buden, an denen es Magenbrot und Bratwurst gibt, Karussels und Fahrgeschäfte tummeln sich in der Memminger Innenstadt.

Jahrmarkt Memmingen 2025 Foto: Uwe Hirt

Samstag und Sonntag ist der Rummel von 11 bis 22 Uhr geöffnet, am Freitag von 12 bis 22 Uhr. Der Krämermarkt, der auf dem Roßmarkt, dem Weinmarkt und entlang der Maximilianstraße (bis Kreuzung Salzstraße und Waldhornstraße) aufgebaut wird, dauert von Dienstag bis Donnerstag, 14. bis 16. Oktober, täglich von 9 bis 20 Uhr.