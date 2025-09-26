Das können Sie am letzten September-Wochenende im Allgäu unternehmen

Veranstaltungen im Allgäu an diesem Wochenende: Abwechslungsreiche Events stehen am Wochenende in der Region an. Neben Märkten und historischen Festen oder geführten Wanderungen gibt es auch Angebote für Familien im Allgäu. Das sind unsere Veranstaltungstipps für das letzte September-Wochenende im Allgäu:
- Michaelimarkt in Immenstadt
- Steinadler-Wanderung in Bad Hindelang
- Historisches Fest in Kempten
- Kinderkonzert in Ottobeuren
- Historische Wanderung in Buxheim
Michaelimarkt in Immenstadt
Am Freitag findet von 8 bis 18 Uhr der traditionelle Händlermarkt in Immenstadt statt – der Michaelimarkt. Vom Klosterplatz bis zum Marienplatz und vom Kirchplatz bis zum Landwehrplatz bieten rund 70 Händler ihre Waren an. Von Kleidung für Jung und Alt, über Haushalts- oder Lederwaren, bis hin zu Süßwaren oder Gebäck. Der Eintritt ist frei.
Steinadler-Wanderung in Bad Hindelang
Der König der Lüfte – so wird der Steinadler auch genannt. Bei einer geführten Wanderung bei der Adlerhütte des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz im Hintersteiner Tal ist die Chance, einen Steinadler zu sehen, besonders hoch. Die Tour startet um 10.35 Uhr an der Adlerhütte (Giebelstraße 100, 87541 Bad Hindelang) und ist kostenlos. Wer teilnehmen möchte, sollte sich allerdings bei der Tourist Information Bad Hindelang bis Freitag (26.09.) um 12 Uhr anmelden.
Historisches Fest in Kempten
„Der große Kauf“ – unter diesem Motto lädt die Stadt Kempten am Samstag zu einem historischen Fest auf der Burghalde und im Altstadtpark ein. Anlass ist das 500-jährige Gedenken an den Bauernkrieg und das historische Ereignis des Großen Kaufs im Jahr 1525. Die Kemptener Bürgerschaft erwarb damals die Unabhängigkeit von der Herrschaft des Fürstabts.
Von 10 bis 19 Uhr gibt es für Besucherinnen und Besucher ein Programm mit historischen Klängen, Handwerksständen und Mitmachstationen. Das Burgenmuseum hat geöffnet und zwischen Webergasse und Iller werden Szenen aus dem 16. Jahrhundert nachgestellt. Das Fest ist kostenfrei.
Kinderkonzert in Ottobeuren
Das Kinderkonzert „Anatol, der Trommeltroll“ wird am Samstag in Ottobeuren im Museum für zeitgenössische Kunst Diether Kunerth aufgeführt. In rund einer Stunde verspeist der Trommeltroll alle Klänge und Töne, die Schlagzeuger auf ihren Instrumenten spielen. Aber der Troll hat Schluckauf und immer wieder purzelt dabei wieder ein Ton aus ihm heraus.
Das Stück eignet sich für Kinder von drei bis sieben Jahren. Karten kosten für Kinder acht Euro und für Erwachsene 15 Euro. Los gehts um 17.30 Uhr.
Historische Wanderung in Buxheim
Der Heimat und Kulturverein Buxheim lädt am Sonntag zu einer historischen Wanderung durch den Buxheimer Wald zum Schlossberg ein. Der Schlossberg ist dabei die vermutlich älteste nachweisliche Siedlungsstätte Buxheims. Um 16.30 Uhr geht es am Wanderparkplatz des Buxheimer Weihers los. Die Wanderung dauert rund eineinhalb Stunden und kostet fünf Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
