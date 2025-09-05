Das können Sie am ersten September-Wochenende im Allgäu unternehmen

Veranstaltungen im Allgäu heute am Freitag (5.9.2025) und an diesem Wochenende: Abwechslungsreiche Events stehen am Wochenende in der Region an. Unsere Auswahl für die ganze Familie:

Piratenfahrt auf dem Großen Alpsee

Erster Viehscheid in der Region

Panoramakonzert im Festspielhaus Neuschwanstein

Herbstmarkt mit Kunst in Seeg

Totale Mondfinsternis über dem Allgäu

Piratenfahrt auf dem Großen Alpsee

Freibeuter aufgepasst! Mit gehisster Flagge geht es heute am Freitag (05.09.) auf dem Alpseesegler „Santa Maria Loreto“ zur Piratenfahrt auf den Großen Alpsee bei Immenstadt. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren sind eingeladen, ohne ihre Eltern für eine Stunde (verkleidet) Pirat zu spielen. Anschließend gibt es für alle Freibeuter eine kleine Überraschung.

Los geht‘s um 11.30 Uhr am Hafenkiosk an der Seestraße 15 in Immenstadt. Die Fahrt wird vorher im Naturparkzentrum Nagelfluhkette bezahlt und kostet 10 Euro pro Kind.

Icon vergrößern Piratenfahrt auf der Lädine am Großen Alpsee. Foto: Matthias Becker Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Piratenfahrt auf der Lädine am Großen Alpsee. Foto: Matthias Becker

Erster Viehscheid in der Region

Schon ist der Alpsommer im Allgäu wieder (fast) vorbei: Mehr als 30.000 Rinder verbrachten die Sommer-Monate an den mehr als 700 Allgäuer Alpen in den höheren Lagen. Wie auch viele Milchkühe, Schafe, Ziegen, Schweine, Pferde und andere Tiere. Während die Viehscheid-Saison im Allgäu am 9. September startet, geht es in Vils (Tirol) schon ein paar Tage früher los: Bereits am Samstag, dem 6. September 2025, findet hier der Almabtrieb statt.

Nach einem etwa dreistündigen Marsch von der Sebenalm auf rund 1650 Metern Höhe erreichen die Hirten und etwa 100 Jungrinder, Kühe und Kälber die kleine Stadtgemeinde in Tirol. Die Veranstalter rechnen mit der Ankunft gegen 13.15 Uhr. Die Stadtkapelle begleitet die Ankunft der Tiere auf dem Stadtplatz vor der St. Anna-Kirche. Ab 12.30 Uhr gibt es für die kleinen Besucher außerdem ein Kinderschminken.

Icon vergrößern Die Musik spielt zum Viehscheid: Die Stadtmusikkapelle Vils begleitet den Einzug des Alpviehs. Foto: sz (Archiv) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Musik spielt zum Viehscheid: Die Stadtmusikkapelle Vils begleitet den Einzug des Alpviehs. Foto: sz (Archiv)

Panoramakonzert im Festspielhaus Neuschwanstein

Beliebte Musicalstars des Festspielhauses Neuschwanstein und neue Künstler präsentieren sich aktuell bei den Panorama-Konzerten in Füssen. An diesem Samstag (06.09.) heißt es: Musical meets Klassik. Andrea Jörg und Pianistin Masako Sakai verbinden Musical, Oper und Originallieder zu einem facettenreichen Abend zwischen Klassikern und Neuinterpretationen.

Beginn ist um 20 Uhr. Bei schönem Wetter findet das Konzert auf der Panoramaterrasse im ersten Stock des Festspielhauses Füssen statt. Tickets kosten 27,90 Euro.

Icon vergrößern Sigrid Plundrich und Willi Mooser haben den Auftakt zur neuen Konzertreihe "Musical meets ..." auf der Panoramaterrassse des Festspielhauses Neuschwanstein in Füssen gegeben. Foto: Dirk Schattner/Festspielhaus Neuschwanstein Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sigrid Plundrich und Willi Mooser haben den Auftakt zur neuen Konzertreihe "Musical meets ..." auf der Panoramaterrassse des Festspielhauses Neuschwanstein in Füssen gegeben. Foto: Dirk Schattner/Festspielhaus Neuschwanstein

Herbstmarkt mit Kunsthandwerk

Schmuck, textile Handarbeiten und herbstliche Gestecke oder Holzkunst, Bilder und Grußkarten: am Wochenende (06. und 07. September) findet der traditionelle Herbstmarkt mit Kunsthandwerk, Kinderprogramm und Tombola in Seeg statt.

Am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr können Besucherinnen und Besucher im Festsaal des Gemeindezentrums in Seeg durch das Angebot stöbern.

Icon vergrößern Herbstmarkt Seeg Foto: Manfred Maurus (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Herbstmarkt Seeg Foto: Manfred Maurus (Archivbild)

Totale Mondfinsternis über dem Allgäu

Zum ersten Mal seit sechs Jahren gibt es wieder eine totale Mondfinsternis über Deutschland. Bei klarem Himmel lässt sich der Mondaufgang verfolgen. Der Mond erscheint dann schon verfinstert am Horizont. Je höher er steigt, desto besser lässt sich seine rote Farbe erkennen.

Um 19.47 Uhr beginnt der Mondaufgang. Um kurz vor 22 Uhr ist die Kernschattenfinsternis dann zu Ende. Wer sich das Spektakel genauer ansehen will, kann dafür die Allgäuer Volkssternwarte Ottobeuren ab 19.30 Uhr besuchen. Für Erwachsene kostet der Eintritt 8 Euro, für Kinder 4 Euro. Bei bedecktem Himmel findet der Vortrag in der Sternwarte nicht statt.

Icon vergrößern Mondfinsternis über Kempten. Foto: Ralf Lienert Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mondfinsternis über Kempten. Foto: Ralf Lienert

Mehr Veranstaltungen im Allgäu finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.