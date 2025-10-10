Meisterschaften, Konzerte und Märkte: Das ist am Wochenende im Allgäu los

Veranstaltungen im Allgäu am Freitag (10.10.2025), am Samstag (11.10.2025) und an diesem Wochenende (10. bis 12. Oktober): Abwechslungsreiche Events stehen am Wochenende in der Region an. Neben den Deutschen Meisterschaften der Nordischen Kombinierer, Konzerten oder geführten Wanderungen gibt es auch Angebote für Familien im Allgäu. Das sind unsere Veranstaltungstipps für dieses Oktober-Wochenende im Allgäu:

Deutsche Meisterschaften der Nordischen Kombination in Oberstdorf

Waldführung mit Forstexperten in Oberstaufen

Entdeckungsreise Streuobstparadies in Wildpoldsried

Singe, Johle, Musiziere-Konzert in Bad Hindelang

Allgäuer Bergfrühstück in Ofterschwang

Rustikalmarkt in Kaufbeuren

Deutsche Meisterschaften der Nordischen Kombination in Oberstdorf

In Oberstdorf finden am kommenden Wochenende die Deutschen Meisterschaften der Nordischen Kombination statt. Die Männer und Frauen messen sich im Skispringen und Langlauf. Besucherinnen und Besucher können den Wettbewerb vor Ort verfolgen.

Los geht‘s am Freitag um 16 Uhr mit dem Springtraining der Frauen und um 17.30 Uhr mit dem der Männer in der ORLEN Arena Oberstdorf. Am Samstag starten die Männer mit dem Springen um 8.15 Uhr, die Frauen folgen um 10 Uhr in der ORLEN Arena. Um 15 Uhr startet der Langlaufwettbewerb der Männer über zehn Kilometer im Nordic Zentrum Ried. Die Frauen laufen dort um 16 Uhr fünf Kilometer.

Am Sonntag findet der Team Sprint statt. Das Springen der Frauen und Männer läuft von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr in der ORLEN Arena. Der Laufwettbewerb beginnt um 14.45 Uhr. Die Frauen laufen sechsmal 1,5 Kilometer und die Männer zehnmal 1,5 Kilometer im Nordic Zentrum. Tagestickets kosten für Erwachsene 9 Euro, für Kinder 5,50 Euro.

Icon vergrößern Beim Sommer Grand Prix in Oberstdorf Ende August sprang auch Jenny Nowak aus Deutschland. Foto: Dominik Berchtold Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Beim Sommer Grand Prix in Oberstdorf Ende August sprang auch Jenny Nowak aus Deutschland. Foto: Dominik Berchtold

Waldführung mit Forstexperten in Oberstaufen

In Oberstaufen führen am Freitag die Forstexperten Andreas Kley und Gerhard Rohrmoser bei einer knapp zweistündigen Wanderung durch den Wald. Welche Baumarten gibt es im Wald und was macht sie so besonders? Ist der Wald im Wandel? Los geht die Wanderung um 9.30 Uhr. Eine Anmeldung beim Oberstaufen Tourismus Marketing ist notwendig. Für Interessierte ohne Gästepass Oberstaufen kostet die Führung 8 Euro, mit dem Gästepass 4 Euro.

Icon vergrößern Waldführung in Oberstaufen. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Waldführung in Oberstaufen. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

Entdeckungsreise Streuobstparadies in Wildpoldsried

Im Rahmen des Wildpoldsrieder Streuobstfestes lässt sich am Samstag von 10.30 bis 11.30 Uhr die Streuobstwiese am WiWaLaMoor in Wildpoldsried begehen. Gemeinsam mit Kreisfachberater vom Verein Gartenbau und Landschaftspflege ernten Besucherinnen und Besucher Äpfel, verkosten verschiedene Apfelsorten und pressen daraus frischen Saft. Wer probieren möchte, sollte seinen eigenen Becher mitbringen. Rund um das WiWaLaMoor warten außerdem noch Aktionen und Stände mit regionalen Angeboten und Mitmachaktionen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Icon vergrößern Ein Garten- und Landschaftsexperte begleitet die Führung. Foto: Patrick Seeger, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Garten- und Landschaftsexperte begleitet die Führung. Foto: Patrick Seeger, dpa (Symbolbild)

Singe, Johle, Musiziere-Konzert in Bad Hindelang

Die Jodlergruppe Ostrachtal lädt am Samstag zu ihrem traditionellen Volksmusikabend „Singe, Johle, Musiziere“ ins Kurhaus Bad Hindelang ein. Rund drei Stunden lauschen Besucherinnen und Besucher nicht nur der Jodlergruppe, sondern auch der sechsköpfige Brodjaga Musi aus der Steiermark mit Tanzlmusi und dem schweizerischen Jodlerklub Bergfründ. Das Konzert beginn um 20 Uhr und dauert rund drei Stunden. Karten gibt es im Vorverkauf und Restkarten an der Abendkasse für 18 Euro.

Icon vergrößern Das Konzert findet im Kurhaus Bad Hindelang statt. Foto: Wolfgang B. Kleiner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Konzert findet im Kurhaus Bad Hindelang statt. Foto: Wolfgang B. Kleiner

Allgäuer Bergfrühstück in Ofterschwang

Rührei, Speck und Weißwürste, Morgenluft und Kaffeeduft – mit Bergblick. Am Sonntag gibt es von 8 Uhr bis 11 Uhr Frühstück auf der Weltcup-Hütte in Ofterschwang mit musikalischer Begleitung. Die Berg- und Talfahrt inklusive Frühstück kostet für Erwachsene 43 Euro, für Jugendliche 35,20 Euro und für Kinder bis 17 Jahren 25 Euro.

Icon vergrößern Auf der Terrasse der Weltcup-Hütte in Ofterschwang. Foto: Michael Mang Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auf der Terrasse der Weltcup-Hütte in Ofterschwang. Foto: Michael Mang

Rustikalmarkt in Kaufbeuren

Im Herbst ist in Kaufbeuren Zeit für den Rustikalmarkt – am Sonntag findet er von 11 Uhr bis 17 Uhr in der Altstadt statt. Von Skulpturen aus Metall, Blumensträußen, Seifen oder Kerzen bis hin zu Tüchern und Kissen. Auf dem Kunsthandwerkmarkt gibt es außerdem landwirtschaftliche Produkte. Stände mit Getränken, Essen und Süßwaren gibt es auch. In den Geschäften in der Kaufbeurer Innenstadt ist verkaufsoffener Sonntag.

Icon vergrößern Rustikalmarkt am Hafenmarkt und in der Ledergasse. Foto: Mathias Wild (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rustikalmarkt am Hafenmarkt und in der Ledergasse. Foto: Mathias Wild (Archivbild)