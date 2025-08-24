Vermisste Frau aus Lauben: Es fehlt weiter jede Spur

Von der vermissten Valerie v. M. aus dem Unterallgäuer Lauben fehlt noch immer jede Spur. Die Kriminalpolizei ermittelt nach wie vor in jede Richtung, sagt eine Polizeisprecherin am Freitag. Anfang dieser Woche wurde die Ermittlungsgruppe „Koppel“ eingerichtet.

Vermisste Frau aus Lauben: Ermittlungsgruppe „Koppel“ eingerichtet

Die Beamten beschäftigen sich primär mit dem Fall. Wie viele Polizisten damit befasst sind, möchte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht öffentlich machen.

Polizei im Allgäu schließt Straftat bisher nicht aus

Die 36-jährige zweifache Mutter wird seit dem 5. August vermisst. Sie könne sich in einer hilflosen Lage befinden oder aus freien Stücken untergetaucht sein, so eine Sprecherin der Polizei. Auch eine Straftat können die Ermittler aktuell nicht ausschließen.