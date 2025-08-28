Vermisste Frau aus Lauben ist tot: Lebensgefährte unter Verdacht

Drei Wochen, drei Tage. So lange war Valerie von M. verschwunden. An diesem Donnerstag nun die traurige Gewissheit: Die zweifache Mutter aus Lauben nahe Memmingen ist tot. Die 36-Jährige wurde mutmaßlich Opfer eines Gewaltverbrechens. Der erste Anfangsverdacht richtet sich laut Polizei gegen den 38-jährigen Lebensgefährten.

Um 7 Uhr am Donnerstag rückten die Beamten der Ermittlungsgruppe „Koppel“ am Wohnhaus der Vermissten an. Dazu Bereitschaftspolizei und Diensthundeführer mit Leichenspürhunden. Mit mindestens zehn Polizeibussen steuern sie über den Tag hinweg mehrfach drei verschiedene Orte im nördlichen Teil der kleinen, 1400 Einwohner zählenden Gemeinde an. Sie durchsuchen das gemeinsame Wohnhaus des Opfers und ihres Lebensgefährten. Später in der Nähe dann ein landwirtschaftliches Anwesen der Familie sowie wenige hunderte Meter entfernt Flächen in einem Waldstück.

„Es besteht Tatverdacht gegen den 38-jährigen Lebensgefährten“, bestätigte eine Polizeisprecherin wenig später auf Anfrage unserer Redaktion. Genauere Angaben wollte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West da noch nicht machen. Aus Polizeikreisen hieß es jedoch: Es liege ein Geständnis vor.

Vermisste Frau aus Lauben: Polizeikreise sprechen von Geständnis

Auf dessen Grundlage gingen die Ermittler davon aus, dass die Leiche der vermissten Frau im Wald nahe Lauben vergraben worden war. Und tatsächlich: Um 17 Uhr tönen die Kirchenglocken über den Ort hinweg bis hin zu den Polizisten nahe des Maisfelds. Die letzten Glockentöne sind gerade verschallt, da bestätigt eine Polizeisprecherin: Die Beamten haben im Waldstück eine Leiche gefunden. Ob es sich um Valerie v. M. handelt, bestätigt die Sprecherin noch nicht. Aber es ist davon auszugehen. „Aufgrund der neuen Erkenntnisse aus den heute durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen, insbesondere dem Auffinden eines Leichnams, wurde der Lebensgefährte der Vermissten vorläufig festgenommen“, bestätigte Stefanie Birle, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Memmingen, am Abend.

Über das mögliche Motiv der Tat oder weitere Hintergründe wurde zunächst nichts bekannt. Valerie von M. und ihr tatverdächtiger Lebensgefährte waren schon länger zusammen. Der 38-Jährige Laubener soll der Vater des jüngeren der beiden Kinder sein. Beide Kinder waren erst wenige Tage vor dem Verschwinden der Frau bei einer größeren Feier in dem kleinen Ort getauft worden. Informationen unserer Redaktion zufolge arbeitete der Verdächtige auf dem Hof seines Vaters in Lauben, der am Donnerstag durchsucht wurde. Hof und Wohnhaus der Familie liegen nur wenige Gehminutern voneinander entfernt.

Das mysteriöse Verschwinden der 36-Jährigen hatte in den vergangenen Wochen bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Valerie von M. war am 7. August von Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Wenig später fanden Polizeibeamte ihr leeres Auto auf dem Freizeitgelände der Familie, einer Pferdekoppel nahe Erkheim. Der Geldbeutel der Mutter zweier Kinder wurde dann auf einem Parkplatz bei Landsberg am Lech entdeckt. Vor einer Woche hatte die Kripo Memmingen eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet, um den Fall aufzuklären.

Der Fall Valerie von M. aus Lauben im Überblick

Angehörige melden Valerie von M. aus Lauben im Unterallgäu am 7. August bei der Polizei als vermisst . Angeblich habe sie nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten das Haus verlassen und sei seitdem nicht mehr aufgetaucht.

Polizeibeamte entdecken wenig später auf dem Freizeitgrundstück der Familie nahe Erkheim das Auto der Vermissten. Von ihr selbst fehlt jede Spur.

Wenig später wird an einem Parkplatz in Landsberg am Lech die Geldbörse der zweifachen Mutter gefunden.

Gut zwei Wochen nach dem Verschwinden der 38-Jährigen richtet die Kripo Memmingen die Ermittlungsgruppe „Koppel“ ein – angelehnt an das Grundstück, auf dem das Auto gefunden worden war. Man könne weder ein selbstständiges Verschwinden der Frau, noch einen Unfall oder ein Gewaltverbrechen ausschließen, heißt es in Ermittlerkreisen.

Am 27. August durchsuchen etliche Polizeibeamte die Gegend rund um Lauben im Unterallgäu.

Am 28. August rückt die Spurensicherung im Haus der Familie in Lauben an. Kurz darauf die Bestätigung der Polizei: Die zweifache Mutter Valerie von M. ist offenbar einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Unter Verdacht steht ihr Lebensgefährte, heißt es.