„Jetzt will die Bahn alles auf einmal reparieren“: So reagieren Allgäuer Reisende auf mögliches Zug-Chaos

Muhammad Karimi ist regelmäßig mit der Bahn unterwegs. Er steht am Dienstagvormittag am Buchloer Bahnhof und wartet auf den Zug nach Augsburg. „Ich habe den Eindruck, dass die Instandhaltung zu lange vernachlässigt wurde. Jetzt will die Deutsche Bahn plötzlich alles auf einmal reparieren“, sagt der 42-Jährige. Verspätungen gehören für ihn zum Alltag: „Leider muss ich damit leben.“ Er überführt Pkw und ist deshalb auf den Zug angewiesen. Und im kommenden Jahr könnte es für Fahrgäste wie ihn auf den Strecken zwischen Allgäu, Augsburg und München massive Einschränkungen geben.
Umsteigen in Buchloe
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden