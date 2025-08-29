Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

„Zuverlässigkeit gleicht einem Losverfahren“: Allgäuer Pendlerin berichtet von abenteuerlichen Zugfahrten

Bahnstrecke Kempten - Ulm

„Zuverlässigkeit gleicht einem Losverfahren“: Allgäuer Pendlerin berichtet von abenteuerlichen Zugfahrten

Ingrid Furlan pendelt seit Jahren zwischen Memmingen und Ulm. Sie berichtet von immer häufigeren Verspätungen und wünscht sich mehr als nur Lippenbekenntnisse.
Von Felix Futschik
    • |
    • |
    • |
    Auf der Strecke zwischen Memmingen und Ulm fahren die Züge häufig mit Verspätungen. Der Grund: Die Strecke ist größtenteils eingleisig.
    Auf der Strecke zwischen Memmingen und Ulm fahren die Züge häufig mit Verspätungen. Der Grund: Die Strecke ist größtenteils eingleisig. Foto: Jörg Schollenbruch, Ingrid Furlan

    Der Zustand der Zugstrecke habe sich mit den Jahren stets verschlechtert, die Zuverlässigkeit gleiche einem Losverfahren. So schildert es die Memmingerin Ingrid Furlan. Die 50-Jährige fährt die Strecke Memmingen - Ulm seit vielen Jahren und berichtet von abenteuerlichen Fahrten. Fahrten, die zahlreiche Pendlerinnen und Pendler aus dem Allgäu in die Donaustadt regelmäßig erleben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden