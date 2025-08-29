„Zuverlässigkeit gleicht einem Losverfahren“: Allgäuer Pendlerin berichtet von abenteuerlichen Zugfahrten

Der Zustand der Zugstrecke habe sich mit den Jahren stets verschlechtert, die Zuverlässigkeit gleiche einem Losverfahren. So schildert es die Memmingerin Ingrid Furlan. Die 50-Jährige fährt die Strecke Memmingen - Ulm seit vielen Jahren und berichtet von abenteuerlichen Fahrten. Fahrten, die zahlreiche Pendlerinnen und Pendler aus dem Allgäu in die Donaustadt regelmäßig erleben.

