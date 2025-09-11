Die Viehscheid-Saison ist eröffnet! So schön war der erste Alpabtrieb im Allgäu

Die Viehscheid-Saison im Allgäu ist eröffnet: Am Dienstag kehrten in Kranzegg etwa 250 Tiere ins Tal zurück. Obwohl dunkle Wolken über den Himmel zogen und es zwischenzeitlich regnete, hatten sich viele Zuschauer am Wegesrand versammelt, um das Spektakel zu verfolgen.

Von vier Alpen trieben die Hirten Kühe, Jungkühe und auch eine Schafherde ins Ortszentrum. Darunter war heuer nur ein Kranzrind. Das hatte den Sommer an der Alpe Hintere Kölle von Florian Rehle verbracht.

Viehscheid-Saison 2025 im Allgäu eröffnet – alle Bilder vom Alpabtrieb in Kranzegg

Gefeiert wurde anschließend in und rund um einen Holzstadel mit Bühne sowie einem Festzelt. Außerdem gab es mehrere Imbissbuden im Freien und einen Krämermarkt. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Harmoniemusik Untermaiselstein. Zum Festausklang spielte abends der Burgexpress.

Icon Galerie 42 Bilder Auftakt zur Allgäuer Viehscheid-Saison 2025 in Kranzegg: Zahlreiche Gäste säumen trotz Regen den Zugweg von drei Rinder- und einer Schafherde. Unsere Bilder.

Mit dem Alpabtrieb in Kranzegg im Oberallgäu wurde die Allgäuer Viehscheid-Saison 2025 nun offiziell eröffnet. Auch im Jahr 2024 war der Kranzegger Scheid der erste - damals jedoch bei herrlichem Wetter.

Viehscheid-Saison 2025 im Allgäu: Alle Termine für die Alpabtriebe

Mehr als 30.000 Rinder verbrachten die Sommer-Monate an den mehr als 700 Allgäuer Alpen in den höheren Lagen. Wie auch viele Milchkühe, Schafe, Ziegen, Schweine, Pferde und andere Tiere.

