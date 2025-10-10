Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Vom Schloss Neuschwanstein bis zum Big Ben: Thomas Köppl läuft für einen guten Zweck

„Bin nur Nebendarsteller“

Allgäuer läuft 1000 Kilometer vom Schloss Neuschwanstein zum Big Ben nach London – warum?

Der 34-jährige Thomas Köppl joggt 1000 Kilometer – aber nicht einfach so. Er will auf ein Herzensthema aufmerksam machen und nimmt dabei seine Instagram-Community mit.
Von Julia Geppert
    • |
    • |
    • |
    Thomas Köppl läuft 1000 Kilometer von Schloss Neuschwanstein zum Big Ben in London, um auf krebskranke Kinder aufmerksam zu machen.
    Thomas Köppl läuft 1000 Kilometer von Schloss Neuschwanstein zum Big Ben in London, um auf krebskranke Kinder aufmerksam zu machen. Foto: Benedikt Siegert / Thomas Köppl / Victoria Jones, dpa

    „Ich bin nur Nebendarsteller in dem Projekt. Worauf es ankommt, sind die krebskranken Kinder, die täglich viel härtere Kämpfe führen müssen, als ich auf dieser Strecke“, sagt Thomas Köppl im Interview via Videocall mit unserer Redaktion. Vor 13 Tagen (Stand Freitag, 10. Oktober 2025) ist der Wiggensbacher losgejoggt. Startpunkt war das Schloss Neuschwanstein in Füssen. Ziel: der Big Ben in London. Die Distanz: 1000 Kilometer. Zu Fuß.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden