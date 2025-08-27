Icon Menü
Eine der leichtesten Bergtouren im Allgäu ist perfekt für den Spätsommer

Wanderungen im Allgäu

Eine der leichtesten Bergtouren im Allgäu ist ideal für den Spätsommer

Wer mit einer leichten Tour den Allgäuer Bergsommer beenden möchte, kann diese schöne Wanderung im Oberallgäu ausprobieren - Seeblick inklusive.
Von Allgäuer Zeitung
    Traumhafter Ausblick: Der Hörnlesee wartet nach der Tour aufs Wertacher Hörnle auf Bergwanderer. Foto: Leonie Küthmann

    Um den Bergsommer langsam ausklingen zu lassen, eignet sich diese leichte Bergtour in den Allgäuer Alpen. Es geht von Obergschwend auf das Wertacher Hörnle.

    Wanderung auf das Wertacher Hörnle von Obergschwend: Strecke und Dauer der Tour

    Start dieser leichten Tagestour ist am Parkplatz Obergschwend an der B310. Von dort geht es zunächst über einen schmalen Pfad über Wiesen. Dieser zieht sich anfangs ein Stück geradeaus, dann biegt er einmal leicht nach rechts ab und führt auf die Buchelalpe zu.

    Das Wertacher Hörnle liegt nahe Unterjoch. Foto: Leonie Küthmann

    Weiter geht es in Richtung Gipfel, ein Stück führt durch den Wald, bevor der Weg noch einmal nach rechts abknickt. Nach einem weiteren kurzen Anstieg kann man den ersten Blick auf den Hörnlesee erhaschen. Foto-Liebhaber werden sicher einen kleinen Stopp einlegen, sobald man von oben auf den See blickt.

    Von dort aus ist es nicht mehr weit bis zum Gipfel - wobei es streng genommen eigentlich drei sind: Denn das Wertacher Hörnle besteht aus dem Südgipfel, dem Mittelgipfel und dem „echten“ Wertacher Hörnle, das auf 1695 Metern liegt. Je nach Fitness ist man zwischen eineinhalb und zwei Stunden bis zum Gipfel unterwegs.

    Die Wege am Wertacher Hörnle im Allgäu sind auch für Wander-Einsteiger machbar. Foto: Leonie Küthmann

    Seeblick und Allgäuer Natur: Wann blühen die Alpenrosen am Wertacher Hörnle?

    Besonders lohnenswert ist diese Wanderung im Juni und Juli für alle Blumenfans, denn dann blühen an diesem Berg die Alpenrosen schön. Aber auch im Frühjahr oder Herbst, wenn die Tage noch kürzer sind, ist diese Tour eine gute Option.

    Dadurch, dass die Wanderung ohne ausgesetzte Stellen oder Ähnliches auskommt, ist sie auch gut für Anfänger oder mit Kindern machbar. Festes Schuhwerk und dem Wetter entsprechende Kleidung sind wie immer Pflicht. Vor allem an heißen Tagen sollte man auf den Sonnenschutz achten, da man wenig im Schatten läuft und die Gipfelrast dann auch an der Sonne stattfindet.

    Wie das Wetter vor Ort in den Allgäuer Bergen ist, verrät ein Blick auf die Webcams in Unter- und Oberjoch.

    Weitere Wander-Tipps für das Allgäu

    Wer diese Tour schon kennt, kann einen der weiteren Wander-Tipps fürs Allgäu ganz in der Nähe ausprobieren:

