Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Allgäuer Alpen: Erster Neuschnee im September – ein erfahrener Bergführer gibt Wanderern Tipps

Bergführer gibt Tipps

In den Allgäuer Hochalpen liegt schon Schnee – diese Fehler sollten Wanderer jetzt vermeiden

Ganz oben ist's schon Winter. Auch heuer fiel der erste Neuschnee in den Allgäuer Alpen bereits Anfang September. Das sollten Wanderer ab jetzt wissen.
Von Franziska Jahn
    • |
    • |
    • |
    Grüne Täler, weiße Gipfel – auch in den Sommermonaten fällt in den Allgäuer Alpen Schnee bis auf 2000 Meter.
    Grüne Täler, weiße Gipfel – auch in den Sommermonaten fällt in den Allgäuer Alpen Schnee bis auf 2000 Meter. Foto: Ralf Lienert (Archiv)

    Noch zum Start in den September waren Wanderer bei sommerlichen Temperaturen und rund 25 Grad draußen in den Allgäuer Bergen unterwegs. Wenige Tage später fiel dann schon Schnee in den höheren Lagen der Allgäuer Alpen. Grüne Täler, aber weiße Gipfel im September – das sei völlig normal, sagt Bernd Zehetleitner. Er leitet die Bergschule Oberallgäu in Burgberg: „Zur Viehscheid-Zeit hat es im Allgäu schon ganz oft geschneit.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden