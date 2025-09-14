In den Allgäuer Hochalpen liegt schon Schnee – diese Fehler sollten Wanderer jetzt vermeiden

Noch zum Start in den September waren Wanderer bei sommerlichen Temperaturen und rund 25 Grad draußen in den Allgäuer Bergen unterwegs. Wenige Tage später fiel dann schon Schnee in den höheren Lagen der Allgäuer Alpen. Grüne Täler, aber weiße Gipfel im September – das sei völlig normal, sagt Bernd Zehetleitner. Er leitet die Bergschule Oberallgäu in Burgberg: „Zur Viehscheid-Zeit hat es im Allgäu schon ganz oft geschneit.“
Bergführer gibt Tipps
