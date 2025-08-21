5 Tipps für eine sichere, digitale Wanderplanung im Allgäu

Nur noch selten sieht man sie in den Bergen: die großformatigem gedruckte Karte, über die sich Wanderinnen und Wanderer auf der Suchen nach der richtigen Route beugen. Heutuzutage nutzt der Großteil das Handy zur Orientierung und setzt auf Apps von Anbietern wie Komoot, Bergfex oder Outdoor Active. Doch was sollte man dabei beachten? Die angehende Bergwanderwanderführerin Anne Findeisen ist Community-Managerin bei der Outdoor-Plattform Komoot und gibt Tipps.

Höhenprofil prüfen und Selbstüberschätzung vermeiden

Eine gute Vorbereitung ist das A und O jeder Tour. "Beachten Sie das Höhenprofil der geplanten Wanderung - vor allem die steilen Anstiege, die rot markiert sind", rät Findeisen. Wichtig sei eine realistische Einschätzung, wie viele Höhenmeter man bewältigen kann. "Planen Sie genügend Zeit für Pausen ein und denken Sie daran, alternative Routen oder Abkürzungen zu berücksichtigen, falls sich das Wetter ändert oder die Tour anstrengender ist als erwartet."

Schwierigkeitsgrad richtig einschätzen

"Schauen Sie sich die Einordnung der geplanten Route auf der SAC-Wanderskala an, zum Beispiel online oder in einer guten Wander-App", rät Findeisen. Darin sei der SAC-Schwierigkeitsgrad gleich auf der Karte abzulesen: Von leichten Spazierwegen bis hin zu alpinen Herausforderungen.

Erfahrungen anderer Wanderer nutzen und Warnhinweise beachten

Die Meinung von anderen Alpinisten kann hilfreich sein. In Wanderapps wird häufig nicht "nur" geschrieben, sondern die Beiträge auch mit Fotos versehen. Abbildungen von Schlüsselstellen oder Beschreibungen von Herausforderungen sollten in die Vorbereitung einfließen. "Gute Apps zeigen Warnhinweise zur Wanderung an und geben Auskunft über Anforderungen, wie Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und nötige Ausrüstung", sagt Findeisen.

Wegbeschaffenheit und Gelände der Route prüfen

"Dank digitalen Tools lässt sich mit 3D-Ansichten ein genaues Bild von Steilheit und Kammlinien machen. Das ist besonders hilfreich bei anspruchsvollen Touren", sagt Findeisen.

Wetterbericht prüfen und auf Netzabdeckung achten

Vor jeder Tour den aktuellen Wetterbericht beachten! Selbst bei guter Prognose sollte man jedoch bedenken, dass sich das Wetter in den Alpen rasch ändern kann - zum Beispiel durch Gewitter. "Planen Sie ihre Route so, dass Sie im Falle eines Wetterumschwungs Schutz finden. In der digitalen Planung lassen sich über den Menüpunkt Points of Interest beispielsweise Schutzhütten, aber auch Wasserstellen auf der Karte einblenden." Im Gebirge ist die Netzabdeckung übrigens nicht immer gewährleistet. Deshalb: "Laden Sie die Route offline herunter und nehmen Sie eine Powerbank mit, um auch in abgelegenen Gebieten nicht ohne Orientierungshilfe dazustehen", sagt Findeisen.

