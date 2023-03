„Warum ist Gemüse dermaßen teuer?“ - Allgäuer Händler und Analyst sprechen Klartext

Gemüse ist aktuell teuer. Über hohe Preise für Gurken, Tomaten oder Paprika wundern sich viele Kunden. Das sind die Gründe für den Preisanstieg.

08.03.2023 | Stand: 17:41 Uhr

„Ich ernähre mich gerne gesund. Aber warum ist das Gemüse denn dermaßen teuer?“, sagt Rentner Peter Meierhof. Der 78-Jährige konnte es am Samstag kaum glauben, dass Salatgurken auf seinem geliebten Wochenmarkt in Kempten 2,50 bis 2,95 Euro kosteten.

Pro Stück. In Supermärkten im Allgäu betrug ihr Preis am Mittwoch vielerorts 2,49 Euro. Das günstigste Angebot (1,49 Euro) gab es in einem Discounter, doch das war immer noch vergleichsweise hoch: Im Vorjahr lag der Gurkenpreis um diese Jahreszeit bundesweit bei im Schnitt 47 Cent. Auch Paprika, Tomaten, Blumenkohl und Zuccini sind überdurchschnittlich teuer.

Die Gründe sind Kälte und Trockenheit in Südeuropa sowie eine Ernteverzögerung in den Niederlanden. Dadurch ist das Angebot knapp und der Preis geht durch die Decke.

„Manche Kunden legen Gemüse wieder zurück, weil sie sich die aktuellen Preise schlichtweg nicht leisten können. Es ist eine schwierige Situation für alle“, sagt Meryem Aksanoglu vom Obst- und Gemüsehandel „Frische an der Freitreppe in Kempten.“ Bei ihr kostet die Gurke 2,50 Euro. „Ich verdiene aktuell keinen Cent daran. Für mich ist es sogar ein Minusgeschäft. Genau wie bei Paprika und Tomaten auch“, sagt sie. Die Preise auf dem Großmarkt in München, wo sie ihre frische Ware bezieht, seien stark gestiegen. „So was haben wir in 30 Jahren nicht erlebt.“

Gemüsehändler Meryem Aksanoglu betreibt einen Obst- und Gemüsehandel in Kempten.

Ähnlich sieht es ein Obst- und Gemüsehändler vom Bodensee: „In unserer Branche gibt es zwar immer wieder Schwankungen. Aber aktuell sind die Preise besonders hoch. Gleichzeitig schauen die Kunden wegen der unsicheren wirtschaftlichen Lage genau aufs Geld“, beschreibt er das Dilemma.

„Die Händler trifft tatsächlich keine Schuld an der aktuellen Situation. Von Bereicherung kann überhaupt keine Rede sein“, sagt Michael Koch, der für die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (Ami) mit Sitz in Bonn Preise und Lieferketten für Obst und Gemüse beobachtet. Der Analyst hat erstaunliche Zahlen parat: 73 Prozent teuerer als zum Vergleichszeitraum im Vorjahr war eine Salatgurke in Deutschland in der vergangenen Woche. Paprikas waren fest doppelt so teuer. Tomaten etwa 15 Prozent teurer.

Gurken aus heimischem Anbau spielen Anfang März – wie viele anderen Gemüsesorten auch – noch kaum eine Rolle. Normalerweise wird wie im Winter auf ausländische Ware zurückgriffen. Doch die Versorgung ist heuer ausgebremst.

Engpass Nummer eins:

Teils ungewöhnlich kalte Temperaturen in südlichen Ländern wie Spanien oder Marokko, wo Gemüse unter Folie reift wird. „Spanien war vom langen Winter besonders betroffen. Das Angebot ist dort knapper als sonst“, erklärt Koch.

Engpass Nummer zwei:

In den Niederlanden, einem der größten Gemüseexporteure der Welt, wirken sich die hohen Energiekosten negativ auf das Angebot aus. Um Strom für Licht und Wärme in den gläsernen Gewächshäusern zu sparen, pflanzten viele Landwirt im Winter nicht an. „Das hätte sich für sie nicht rentiert“, sagt Koch.

Die Turbulenzen auf dem Gemüsemarkt führten in Großbritannien dazu, dass mehrere Supermarktketten Paprika, Tomaten, Gurken und Salat rationierten. Erlaubt sind beispielsweise nur drei Gurken pro Person. „Doch soweit wird es bei uns nicht kommen“, sagt Koch. „In England haben weitere Probleme, wie beispielsweise der Lkw-Fahrermangel, die Lage verschärft.“ Er geht davon aus, dass sich der Gemüsemarkt in den kommenden Wochen wieder entspannt. Erste Gurken aus heimischer Produktion, beispielsweise aus Franken, gelten als Pflänzchen der Hoffnung.

Für alle, die sich gesund ernähren wollen, hat der Experte aktuell diesen Tipp parat: „Äpfel sind zehn bis 20 Prozent billiger als normalerweise um diese Jahreszeit.“