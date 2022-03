Dem SV Eglofs droht der Abstieg aus der Landesliga. Spielführerin Caro Walser (26) über die Gründe für die Durststrecke, eine Babypause und eine besondere Wette.

12.03.2022 | Stand: 17:02 Uhr

Keine andere Frauenfußball-Mannschaft im Westallgäu spielt höher als der SV Eglofs. Allerdings droht in dieser Saison der Abstieg. In der Vorrunde hat die Mannschaft aus Argenbühl nur einen Punkt geholt. Vor dem Rückrundenstart am 13. März in Sondelfingen (11 Uhr) spricht Spielführerin Caro Walser im Interview über die sportliche Lage und die Ziele für die ausstehenden 14 Spiele.