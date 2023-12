Arbeitsreiches Wochenende für die Bundespolizei in Lindau

Die Bundespolizei Lindau hatte ein ereignisreiches Wochenende. Am Bahnhof und an der A96 griffen sie mehrere Migranten auf.

04.12.2023 | Stand: 15:49 Uhr

Die Bundespolizei Lindau hat am Wochenende mehrere unerlaubte Einreisen am Grenzübergang Hörbranz an der A96 sowie am Bahnhof Lindau-Reutin festgestellt. Laut den Beamten befanden sich am Samstag 18 Migranten gleichzeitig auf dem Revier der Bundespolizei.

Männer mit abgelaufener Aufenthaltserlaubnis

Am frühen Samstagmorgen hat die Bundespolizei einen Kleinbus auf der A96 gestoppt. In dem Bus befanden sich drei Männer, deren erlaubte visafreie Kurzaufenthaltsdauer im Schengenraum abgelaufen war, in einem Fall sogar seit einem halben Jahr. Jeder von ihnen hatte 100 Euro für die Fahrt bezahlt. Der Fahrer gab an, nach Albanien zu fahren. Warum er wieder von Österreich nach Deutschland fuhr, sagte der 39-Jährige auf Nachfrage der Beamten nicht. Die vier Männer mussten wieder zurück nach Österreich und erhalten eine Anzeige.

Mann nach Kontrolle am Bahnhof abgeschoben

Bei einer Kontrolle am Samstagvormittag am Bahnhof Lindau-Reutin kontrollierte die Bundespolizei zwei Frauen und sieben Männer, die die notwendigen Dokumente zur Einreise oder zum Aufenthalt in Deutschland nicht vorweisen konnten. Sie wurden angezeigt.

Einer der kontrollierten Männer hatte bereits in Dänemark und Bulgarien Asylanträge gestellt und war nach eigenen Angaben auf dem Weg zu seiner Frau in der Niederlande. Er wurde einem Richter vorgeführt und kam an Sonntag in Abschiebehaft. Nun soll er in den für sein Asylverfahren zuständigen Staat zurückgewiesen werden.

Mann mit zwei Kindern in Lindau-Reutin aufgegriffen

Im selben Zug kontrollierten die Beamten einen 35-Jährigen, der mit einem zwölfjährigen sowie einem 14-jährigen Kind unterwegs war. Sie hatten keine Reisedokumente dabei. Der Mann gab an, dass die mitreisenden Kinder die Kinder seines Onkels und Bruders seien und diese mit ihm nach Deutschland geschickt wurden. Für die Schleusung bis nach Österreich seien 18.000 Euro fällig gewesen. Der Mann und das 14-jährige Kind erhalten eine Anzeige. Alle drei bundewurden an die österreichischen Behörden übergeben.

Familie auf A96 bei Hörbranz kontrolliert

Am Grenzübergang Hörbranz stoppte die Bundespolizei am Sonntagmorgen einen Fernreisebus, der von Barcelona nach München fuhr. Die Beamten kontrollierten eine Familie mit zwei Kindern. Der Vater zeigte gültige italienische Flüchtlingsdokumente vor. Seine Frau und die beiden zwei und 13 Jahren alten Mädchen konnten italienische Visa vorweisen. Gültige Reisepässe hatten sie nicht dabei. Bei dem Mann fanden die Beamten außerdem einen gefälschten Führerschein. Die Familie musste nach Österreich zurück. Die Eltern wurden angezeigt.

