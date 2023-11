Adventsmarkt Hergensweiler: Zelte stürzen ein

Das winterliche Wetter hat den ehrenamtlichen Helfern der Feuerwehr Hergensweiler Probleme beschert.

26.11.2023 | Stand: 12:34 Uhr

Bis in die tiefer gelegenen Orte des Westallgäu hat es in der Nacht auf Sonntag ordentlich geschneit. Probleme hat das der Feuerwehr Hergensweiler beschert. Der nasse Schnee brachte mehrere kleinere Zelte zum Einsturz, die die ehrenamtlichen Helfer für den Adventsmarkt am Wochenende aufgebaut hatten.

„Wir mussten die gesamte Mannschaft organisieren“, sagte Vorsitzender Stefan Erath mit Blick auf die eingestürzten Zelte. Gut zwei Dutzend Helfer beseitigten den Schnee und bauten improvisierte Stände auf.

Konnte der Adventsmarkt in Hergensweiler trotzdem stattfinden?

Menschen blieben unversehrt, den Sachschaden an den Zelten und dem Inventar konnte Erath noch nicht beziffern. Trotz der Widrigkeiten beschlossen die Verantwortlichen, den Adventsmarkt am Sonntag abzuhalten. Tatsächlich kamen auch viele Menschen.

Zu tun hatten auch Räumdienste und Anwohner im Westallgäu, um Gehwege, Straßen und Zufahrten von dem nassen und damit schweren Schnee zu befreien.

Wegen des winterlichen Wetters kam es auch zu zahlreichen Unfällen, unter anderem im Westallgäu.