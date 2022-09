Als mächtige Tanks die Versorgung der Stadt Lindenberg mit Erdgas sicherten

Die Sicherung der Gas-Versorgung war schon vor über 100 Jahren ein Thema in Lindenberg. Die Stadtwerke setzten auf riesige Speicher. Wieso sie verschwanden.

09.09.2022 | Stand: 05:16 Uhr

Wird das Gas in diesem Winter knapp? Oder reicht der Vorrat? Dieses Thema treibt Bürger, Handwerker und Unternehmer gleichermaßen um. Ein Blick in die Geschichte der Stadt Lindenberg zeigt: Im Westallgäu haben sich die Menschen auch vor über 100 Jahren schon darüber Gedanken gemacht.

Glockgasbehälter speicherten das Ergas für Lindenberg

Zwei mächtige Glockengasbehälter standen einst auf dem Gelände der Stadtwerke Lindenberg. Selbst der kleinere war doppelt so groß wie das Betriebsgebäude in der Austraße. Er wurde 1914 erbaut und fasste 1000 Kubikmeter.

Der größere Glockengasbehälter wurde um 1950 herum errichtet, fasste 2500 Kubikmeter und wurde bis Mitte/Ende der 1980er-Jahre genutzt.

Zur Einordnung: 3500 Kubikmeter Gas entsprechen in etwa dem Jahresverbrauch zweier Einfamilienhäuser.

So sieht das Betriebsgelände der Stadtwerke Lindenberg heute aus. Bild: Adi Ballerstedt

Anstelle der Glockengasbehälter setzten die Stadtwerke Lindenberg später auf ober- und unterirdische Gastanks in der typischen „Pillenform“. Sie dienten bis in die 2010er- Jahre als Notvorrat, um in kalten Wintern die Spitzen abzufangen. Sieben Stück davon gab es – mit insgesamt 1150 Kubikmetern.

Irgendwann hatten die Stadtwerke für sie aber keine Verwendung mehr. Vor zwei Jahren wurden sie ausgegraben und verkauft. Das Gelände wurde eingeebnet und Rasen angesät.

Stadtwerke Lindenberg versorgen 5000 Kunden mit Erdgas

Die Stadtwerke Lindenberg versorgen Lindenberg, Scheidegg, Weiler-Simmerberg, Röthenbach, Oberreute, Stiefenhofen und Oberstaufen mit Erdgas. 5000 Kunden sind an das gut 200 Kilometer lange Netz angeschlossen.

