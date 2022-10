Kripo rätselt weiter über Ursache des Brands in Lindenberg

Ein Sachverständiger des Landeskriminalamts war diese Woche vor Ort. Bis das Ergbnis vorliegt, kann aber noch eingie zeit vergehen.

01.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Warum ein Wohngebäude am Nadenberg in Lindenberg vergangene Woche in Brand geraten ist, ist weiterhin unklar. Darüber informiert die Polizei auf Nachfrage. Diese Woche war ein Sachverständiger des Landeskriminalamts (LKA) gemeinsam mit Beamten der Kriminalpolizei Lindau vor Ort. „Es kommt als Ursache weiterhin alles in Betracht“, sagt Dominic Geißler, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zur ersten Einschätzung der Experten.

Die Ermittler haben vor Ort Spuren gesichert, die nun labortechnisch untersucht werden. Bis ein Ergebnis vorliegt, könne es allerdings mehrere Wochen oder gar Monate dauern, weiß Polizeisprecher Geißler aus Erfahrung.

Dachstuhl am Nadenberg in Lindenberg stand in Vollbrand

Wie berichtet, war in der Nacht auf Mittwoch der Dachstuhl eines Wohngebäudes am Nadenberg in Brand geraten. Der Dachstuhl des Haues stand in Vollbrand. Die Feuerwehren Lindenberg und Heimenkirch waren mit rund 80 Mann im Einsatz. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro.

