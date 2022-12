Bürgerentscheid zum Nadenberg in Lindenberg: "Die Botschaft ist angekommen"

Das Bürgerbegehren zum Nadenberg in Lindenberg ist gescheitert. So richtig zufrieden kann die Stadt mit dem Ergebnis aber auch nicht sein. Wie es weitergeht.

04.12.2022 | Stand: 21:50 Uhr

Punkt 19.43 Uhr gibt Ordnungsamtsleiter Thomas Geiger das Ergebnis bekannt. Mehr als 80 Bürgerinnen und Bürger sind dazu in die Aula der Grundschule gekommen. Nachdem Geiger die Zahlen verlesen hat, gibt es nur vereinzelt Beifall. Die Bürgerinitiative Nadenberg hat den Bürgerentscheid in Lindenberg zwar klar gewonnen, ihr eigentliches Ziel aber verpasst. Sie ist am sogenannten Quorum gescheitert. Am Ende fehlten 112 Stimmen.

