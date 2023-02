Ausfälle von Bussen im Westallgäu: Droht monatelange Geduldsprobe?

Die kurzfristigen Busausfälle haben am Mittwoch Eltern und Schüler gefordert. Sie fragen sich nun, wie es bis zum Betreiberwechsel im Dezember weitergeht.

01.02.2023 | Stand: 18:05 Uhr

„Alle haben es heute irgendwie in die Schule geschafft“, sagte am Mittwochvormittag Karin Ulrich, Leiterin des Lindenberger Gymnasiums, ähnlich sah es dem Vernehmen nach in der Realschule aus – doch was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, erscheint angesichts der kurzfristigen Busausfälle im Westallgäu fast schon bemerkenswert. Erst am Dienstag hatte das Landratsamt Lindau den Schulen mitgeteilt, dass wegen fehlenden Personals beim Busunternehmen RBA diverse Fahrten der Linien 11, 12, 74, 731, 732 und 733 vorerst gestrichen werden müssten. Am stärksten betroffen sind Pendler aus den Argental-Orten Maierhöfen, Gestratz, Grünenbach und Röthenbach sowie den zugehörigen Weilern. Es fallen aber auch Verbindungen in andere Ortschaften weg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.