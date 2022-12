Das Hofgut Ratzenberg in Lindenberg darf erweitern

Der Stadtrat genehmigt das Energiehaus für das Hofgut. Ob es gebaut werden darf, hängt vom Landratsamt ab. Außerdem entstehen am Ratzenberg sechs Wohnungen.

02.12.2022 | Stand: 20:05 Uhr

Gleich zwei Bauprojekte entlang der Staatsstraße 2383 stadtauswärts in Richtung Ratzenberg haben jetzt den Bau- und Umweltaussschuss des Lindenberger Stadtrates beschäftigt: Am Rand der Hofwirtschaft des „Hofgut Ratzenberg“ soll ein Energiehaus entstehen, einen knappen Kilometer weiter nördlich der Aichelehof abgerissen und durch einen Neubau mit sechs Wohneinheiten ersetzt werden. In beiden Fällen gab das Gremium grünes Licht.

