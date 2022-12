Das ist beim Klausentreiben in Weiler geboten

Finstere Gestalten am Sonntag, Montag und Dienstag in Weiler-Simmerberg unterwegs. Infos zu Uhrzeit, Standort und Glühweinständen.

03.12.2022 | Stand: 12:10 Uhr

Finstere Gestalten sind in diesen Tagen in Weiler unterwegs. Der Klausen- und Bärbele-Verein Westallgäu lässt nach der Corona-Zwangspause sein Brauchtum wieder aufleben. Und auch in Simmerberg ist in diesem Jahr etwas geboten.

Bärbeletreiben am Sonntag, 4. Dezember, in Weiler Es findet erstmals am Festplatz beim Fußballstadion statt, wo sonst auch immer das Oktoberfestzelt steht. Beginn ist um 17 Uhr mit Glühweinstand und Essen. Die Bärbele treffen gegen 18 Uhr ein. Gegen 21 Uhr ist voraussichtlich Schluss.

Klausentreiben am Montag und Dienstag, 5./6. Dezember, in Weiler Die Veranstaltung findet an zwei Abenden statt – und wie gewohnt am Kirchplatz. Beginn ist jeweils ebenfalls um 17 Uhr. Gegen 18 Uhr gehen die Klausen auf die Jagd. Es gibt dafür einen extra abgesperrten Bereich für die Klausen. „Außerhalb, also rund um den Glühweinstand, ist man sicher“, verspricht Gästeamtsleiter Sebastian Koch augenzwinkernd.

Klausentreiben am Dienstag, 6. Dezember, in Simmerberg Der Klausen- und Bärbeleverein Simmerberg startet um 18.30 Uhr im Schulhof der Grundschule. Es gibt einen Glühweinstand – und anschließend stellen sich die Maskenträger zum „Meet & Greet“.

Eine Übersicht mit allen Termine und die Geschichte des Klausentreiben im Allgäu finden Sie hier.